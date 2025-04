Skrzynia na ziemniaki to nie jest dobra kryjówka przed policjantami

W niedzielę (27 kwietnia) policjanci z Komisariatu Policji w Kurowie udali się do jednej z miejscowości w gminie Żyrzyn, po poszukiwanego przez sąd 26-latka.

Na posesji mężczyzny nie było, ale policjanci podejrzewali, że widząc radiowóz schował się gdzieś.

Funkcjonariusze sprawdzili dostępne pomieszczenia i w piwnicy znaleźli poszukiwanego. 26-latek ukrył się w skrzyni na ziemniaki. Żeby nie było go widać, przykrył się swoją bluzą.

A po kontroli osobistej okazało się, że nie dość, że poszukiwany, to jeszcze miał przy sobie woreczek z marihuaną.

26-latek trafił do policyjnego aresztu. Ma już zarzut posiadania środka odurzającego, za co zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.