W Kurowie szukają harcmistrza, a potem druhów

Władze Kurowa chcą ożywić harcerskie tradycje na terenie gminy. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie zatrudnienie osoby z doświadczeniem oraz uprawnieniami instruktorskimi. Osoby zainteresowane taką pracą mogą już zgłaszać swoje kandydatury do Gminnego Ośrodka Kultury (gok.kurow@gmail.com).

– Chcemy poszerzyć ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży, które już teraz mogą korzystać m.in. z zajęć teatralnych, czy nauki gry na instrumentach. Nasza gmina ma tradycje harcerskie, ale od wielu lat nie są one praktykowane. My chcemy to zmienić – zapowiada Arkadiusz Małecki, wójt gminy Kurów. – Drużyna harcerska to prestiż, a jednocześnie nauka przydatnych umiejętności, aktywny sposób spędzania czasu i wolontariat – dodaje.

Wójt zapewnia, że gmina ma pieniądze zarówno na wynagrodzenie dla instruktora, jak i mundury dla nowej formacji. Jej siedzibą będzie GOK. Wsparcia finansowe kurowskiej drużyny harcerskiej zadeklarowała już gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Jeśli gmina znajdzie instruktora-pasjonata, formowanie harcerskiej drużyny ma zacząć się niezwłocznie.