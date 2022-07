Puławianie zdążyli już przyzwyczaić się do widoku nowego gmachu przyszłej biblioteki, który wyrósł na miejscu dawnego pawilonu wystawowego Domu Chemika. Obłożony szklaną elewacją, połyskujący w słońcu budynek, osiągnął już swoją zaplanowaną wysokość. Ekipa Erbudu, głównego wykonawcy zadania, koncentruje się obecnie na montażu systemu wentylacji, klimatyzacji, elektryki oraz robotach wykończeniowych. W przyszłej sali konferencyjnej trwa osuszanie betonowej posadzki.

Taras na wysokości piętra pokrywa jeszcze żwir, na którym zostaną ułożone betonowe płyty. Na właściwą nawierzchnię czekają także posadzki na wszystkich poziomach budynku. Co ciekawe, w nowej bibliotece windy nie przewidziano. Zaprojektowano za to charakterystyczne, okrągłe schody łączące parter z pierwszym piętrem, nad którymi znajduje się szklany dach.

Na zewnątrz najbardziej zaawansowane są obecnie prace od frontowej strony budynku, gdzie rozpoczęto układanie granitowych płyt. Po przeciwnej stronie uwagę zwraca nowy łącznik powstający pomiędzy biblioteką a Domem Chemika.

- Prace potrwają do końca października - zapewnia Michał Sztajerowski, kierownik budowy z firmy Erbud. To, ile będą kosztować nie zostało jeszcze ustalone. - Obecnie trwają negocjacje z wykonawcą w tej sprawie. Jesteśmy blisko ich zakończenia - informuje Krzysztof Szczepański, z-ca kierownika Wydziału Rozwoju Miasta w puławskim Ratuszu.

Koszt brutto całego przedsięwzięcia pierwotnie miał wynosić ok. 29 mln zł. Była to suma, która nie uwzględniała czteromiesięcznej blokady inwestycji, do której doszło na skutek postępowania konserwatorskiego. Nie jest tajemnicą, że wykonawca zwrócił się miejskich władz o podpisanie aneksu na dodatkowe kilka milionów złotych. To ile ostatecznie wpłynie na konto Erbudu dowiemy się po zakończeniu wspomnianych negocjacji.