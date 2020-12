Takich przystanków jak w Celejowie chciałaby każda gmina. Małe dzieła sztuki [zdjęcia]

Malowniczo położony Celejów, niewielka miejscowość w gminie Wąwolnica (powiat puławski) pokazuje, jak ważne dla rozwoju lokalnych społeczności są stowarzyszenia. Temu, które działa tutaj od 10 lat, nie brakuje pomysłów i chęci, by integrować mieszkańców i razem z nimi tworzyć oryginalne atrakcje turystyczne. Jednym z ich ostatnich dzieł są wyjątkowe przystanki autobusowe.

Nie ma dwóch takich samych

Stare wiaty, które pamiętają jeszcze poprzedni ustrój, zamieniono w małe dzieła sztuki, nadano im nazwy, wyremontowano i upiększono mini-muralami. Dwa pierwsze przystanki, "Stara Papiernia" i "Pod Górką" odrestaurowano w 2019 roku, dwa kolejne "Siwy Dym" oraz drugi z pary "Pod Górką" pojawiły się jesienią tego roku. Wszystkie wiaty odnowiono, oszlifowano, malowano na żółto i zielono, ozdobiono drewnianymi tabliczkami ze zwyczajowymi nazwami oraz posadzono kwiaty. Całość uzupełniają pierwsze w gminie lampy na energię słoneczną, które oświetlają przystanki po zmroku. Dwie z nich są już zamontowane, dwie kolejne mają pojawić się ciągu najbliższych tygodni.

Papiernia i zagadki dla turystów

Co ważne, przystanki różnią się nie tylko nazwami, ale także rysunkami nawiązującymi do lokalnej tradycji. I tak, "Stara Papiernia" to gest w stronę ruin prawdziwej papierni, jaka działała w Celejowie w czasach Czartoryskich. Na przystanku znajdziemy więc portret księcia Adama Jerzego, a także wizerunek przemysłowego budynku. Jeszcze ciekawsze są wiaty "Pod Górką". Jedna z nich zawiera plan okolicy z naniesionymi ścieżkami spacerowymi prowadzącymi do zagadek w ramach wymyślonego przez stowarzyszenie questu dla turystów. Kolejny to widok okolic Celejowa rozpościerający się z jednego ze wzniesień. Z kolei "Siwy Dym" nawiązuje do tradycji góralskich, w jakich utrzymana jest pobliska restauracja.

"Chcemy rozwijać nasz Celejów"

Warto dodać, że te wszystkie projekty nie zostały zlecone zewnętrznym firmom. To mieszkańcy Celejowa, w tym członkowie stowarzyszenia "Wokół Bystrej", sołtys Teresa Ścibior oraz utalentowana młodzież pracująca pod kierunkiem miejscowej plastyczki, Martyny Ścibior, wspólnymi siłami pomalowali przystanki w swojej miejscowości.

- Staramy się rozwijać nasz Celejów, nawiązując do jego tradycji i przyciągać uwagę turystów. To wszystko zasługa wielu osób, które zaangażowały się w nasze projekty. Na remonty i oświetlenie wiat mieszkańcy czekali od dawna. Cieszę się, że udało nam się zdobyć środki i wykonać to, co sobie wymarzyliśmy - mówi Elżbieta Tomaszewska, radna gminy Wąwolnica, i była prezes stowarzyszenia "Wokół Bystrej", pomysłodawczyni malowanych przystanków.

Wbrew pozorom, tak kompleksowe remonty nie pochłonęły znacznych funduszy. Odnowienie dwóch pierwszych przystanków, licząc z lampami solarnymi, kosztowało tylko 10 tys. zł. Dwa ostatnie, wykonane w tym roku to koszt 14 tys. zł. Stowarzyszenie pozyskało dotacje z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, funduszu sołeckiego oraz konkursów ogłaszanych przez Urząd Gminy Wąwolnica.

Pomysłów nie brakuje

Miejscowe stowarzyszenie nie powiedziało jednak ostatniego słowa. - W przyszłym roku chcielibyśmy odnowić w podobny sposób dwie ostatnie wiaty przystankowe, tym razem w centrum naszej miejscowości. Ta przy drodze do pałacu pewnie będzie nawiązywała do jego historii - zapowiada Elżbieta Tomaszewska.

Remonty przystanków nie były pierwszym zadaniem stowarzyszenia. "Wokół Bystrej" na swoim koncie ma m.in. budowę małej sceny dla uroczystości kulturalnych, czy tworzonego wspólnie z młodzieżą muralu na świetlicy. Współorganizuje także coroczne festyny dla mieszkańców Celejowa, pozyskując na ten cel środki z funduszu sołeckiego. W kolejnych latach miłośnicy tej wioski mają zamiar postawić m.in. oryginalne witacze, a także tabliczki ze zwyczajowymi nazwami ulic. Wśród pomysłów jest także budowa wiaty widokowej na jednym z celejowskich wzgórz.