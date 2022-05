Takiego Baczyńskiego nie znałeś. Superpoeta na ścianie w Puławach

Mural liczy ok. 60 metrów kwadratowych powierzchni i zdobi jedną ze ścian SP nr 2 przy Alei Małej w Puławach. Poeta, patron placówki, został przedstawiony w oryginalny sposób. Baczyńskiego namalowano w stylu komiksów o superbohaterach. Wieszcz w kostiumie z peleryną przypomina postać Supermana. Autorem pomysłu na mural i twórca malunku jest kazimierski artysta, właściciel fundacji KZMRZ, Michał Stachyra.

– Zależało mi na tym, żeby Baczyńskiego pokazać w nowoczesnej formie. Nie wojennej i nie czarno-białej. Chciałem, żeby dzieciom łatwiej było się z nim utożsamiać. Żeby stał się dla nich autorytetem, po którego twórczość sięgają. Wymyśliłem więc postać Superpoety, który ma supermoce, czyli tworzenie wierszy – tłumaczy Michał Stachyra. – Wiemy, że Baczyński brał udział w powstaniu, był więc nie tylko poetą, ale także wojownikiem i tutaj ładnie się to wszystko połączyło. Dzieci są zachwycone.

Pokazanie wieszcza w taki sposób spodobało się nie tylko dzieciom, ale także wielu dorosłym. Projekt szybko znalazł sponsorów. Rusztowanie wypożyczyły Zakłady Azotowe, farby dostarczyło Brico Depot, a pieniądze na honorarium dla artysty przeznaczył Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie. Pomogła także zakładowa „Solidarność”, spółka Echo-Son oraz osoby prywatne.

Z efektów zadowoleni są także nauczyciele.

– My o tym muralu marzyliśmy już od dawna. Chciałam, by powstał już w zeszłym roku, gdy obchodziliśmy 100-lecie urodzin naszego patrona. Wtedy się nie udało, ale do pomysłu udało się wrócić. Dzięki warsztatom artystycznym w naszej szkole, nawiązaliśmy współpracę z panem Michałem, pozyskaliśmy sponsorów i zaczęliśmy działać – opowiada Edyta Białota-Chaber, dyrektor SP nr 2.

W ostatni piątek szkoła zorganizowała dzień wspólnego malowania. Wzięły w nim udział dzieci, nauczyciele, rodzice, a także samorządowcy. Dla najmłodszych, obok właściwej ściany, postawiono trzy mniejsze z karton-gipsu, na którym powstały dziecięce kopie Superpoety.