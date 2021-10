"To już Świętokrzyska". Rysunkowe Puławy znów w metrze

Kolorowe rysunki co 5 minut, przez 15 sekund wyświetlane są na łączniku pierwszej i drugiej linii warszawskiego metra. Grafiki prezentują m.in. nowy skatepark, halę przy Lubelskiej, zmodernizowany Dom Chemika, czy stary most na Wiśle. Na zlecenie miasta, przygotował je znany twórca tego rodzaju dzieł: Dawid Ryski. Kampanię, która rozpoczęła się 20 września, a zakończy 20 listopada tego roku, powierzono warszawskiej agencji reklamowej Bemedia. Puławy zapłacą za nią ponad 22,3 tys. zł.

– Chcemy w ten sposób zadbać o identyfikację wizualną nowych obiektów, które w ostatnim czasie powstały w Puławach. Z premedytacją wybraliśmy okres po zakończeniu sezonu turystycznego, gdy na stacji metra panuje wyższe natężenie ruchu. Dotrzemy z tym przekazem m.in. do studentów -– tłumaczy Łukasz Kołodziej, kierownik wydziału promocji w Urzędzie Miasta Puławy.

Łącznik na stacji „Świętokrzyska” to faktycznie jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w Warszawie. Pytanie, jakie korzyści z pokazania kolorowych rysunków oraz napisu „Puławy” przypadkowym osobom zyska samo miasto i czy wyższa identyfikacja wizualna np. skateparku wśród pasażerów stołecznego metra może przełożyć się na jakiekolwiek korzyści. Wydaje się, że odbiorcami nowych obiektów w większości są sami puławianie oraz mieszkańcy powiatu, a nie dla przykładu spieszący się na zajęcia, pochodzący z różnych stron kraju studenci warszawskich uczelni.

– Stacja, w której wyświetlamy grafiki, tętni życiem. Myślę, że dzięki naszej kampanii mieszkańcy stolicy będą chętniej przyjeżdżać do Puław, by skorzystać z oferty naszego miasta. Nie znaczy to jednak, że zapominamy o odbiorcach lokalnych, do których docieramy m.in. poprzez lokalne centra informacji turystycznej w Kazimierzu Dolnym, czy Nałęczowie – przekonuje Kołodziej.

Po zakończeniu oficjalnej kampanii, która ma zwiększyć rozpoznawalność nowych części Puław, zadanie to przejmą poszczególne ośrodki: Dom Chemika oraz MOSiR. Jak dotąd, obydwie instytucje radzą sobie nieźle. Kalendarz odnowionej sali widowiskowej, jak i nowej areny przy Lubelskiej, szybko się zapełnia. Hala już w listopadzie będzie gościła zawodników sportów walki, w grudniu wystąpi w niej Sanah oraz prawdopodobnie kabaret Neonówka, a w marcu: Sylwia Grzeszczak.