Festiwal "Dwa Brzegi". 18 urodziny i mnóstwo znanych gości

Miłośnicy kina z Kazimierza Dolnego i Janowca, mieszkańcy powiatu puławskiego i turyści znów mogą przebierać w dziesiątkach filmowych propozycji, z jakimi przyjechali organizatorzy festiwalu "Dwa Brzegi". To już osiemnasta edycja wydarzenia, która przyciąga nad Wisłę zarówno widzów, jak i twórców.

Grażyna Torbicka, która z festiwalem jest związana od samego początku, we wstępniaku tegorocznego numeru "Głosu Dwubrzeża" zwróciła uwagę na idee przyświecające ludziom, którzy to wydarzenie stworzyli.

- Nasza wspólna droga do dojrzałości nie zawsze była prosta i łatwa, ale bez względu na to, jakie pojawiały się na niej trudności, czuliśmy, że to co ważne, to wolność, niezależność, tolerancja, otwartość na świat i ludzi wokół. O tym mówiło wielu twórców, których gościliśmy na Dwóch Brzegach w czasie tych osiemnastu lat - napisała popularna prezenterka telewizyjna i znawczyni kina.

- Sztuka jest cudownym zjawiskiem, które nie podlega żadnej definicji. Każdy z nas może zinterpretować film, malarstwo, muzykę w sposób dowolny, tak jak podpowiada mu jego wrażliwość, doświadczenie, stan umysłu - podkreśliła.

Podczas sobotniego otwarcia festiwalu zarówno Grażyna Torbicka, jak i dyrektor finansowy wydarzenia, Andrzej Łyszcz, z rąk wojewody lubelskiego, Krzysztofa Komorskiego, za "wybitny wkład w rozwój kultury filmowej w Polsce" otrzymali dyplomy uznania.

"Dwa Brzegi" od 18 lat przyciągają nad Wisłę zarówno twórców, artystów, jak i miłośników kina z różnych stron kraju.

Widzowie mają okazję nie tylko oglądać filmowe dzieła, a także brać udział w spotkaniach z twórcami, reżyserami, aktorami oraz szerzej - ludźmi kina. W tym roku w Kazimierzu Dolnym pojawili się m.in. Daniel Olbrychski, Jadwiga Jankowska-Cieślak, a także młodzi aktorzy jak Ewelina Starejki, Bartosz Gelner, Ewa Skibińska i inni. W kolejnych dniach w miasteczku festiwalowym pojawi się m.in. Andrzej Seweryn, Monika Borzym, Michał Englert i wielu innych.

A co w repertuarze? We wtorek wieczorem widzowie obejrzą "Bulion i inne namiętności" (godz 19:30, duży namiot), "Milczenie Julii" (godz. 20:45, małe kino), a także "How to Have Sex" (godz. 21, kino na zamku) oraz "Opadające liście" (godz. 21, kino Perła). W kolejnych dniach na ekranach wyświetlone zostaną również "Open Season", "Drzewa milczą", "Wróbel", "Żużel", "Obsesja", "Pracownik miesiąca", czy "20 000 gatunków pszczół".

Festiwalowi towarzyszą wystawy i koncerty. Przed nami występy takich artystów jak Dżaman, Knedlove, Panilas, Bastarda, Bezuna w podróży, czy Kapela Szczupaki. Większość filmów obejrzymy w cenie 25-29 zł, ale na niektóre z seansów ceny mogą być wyższe. Więcej informacji o tegorcznej edycji DB można znaleźć na stronie internetowej festiwalu.