W niedzielę protesty w Lublinie i Puławach. Lex TVN

Manifestacja w Puławach odbędzie się o godzinie 19 na pl. Chopina. Organizuje ją Forum Obywatelskie. O tej samej godzinie protestować też będzie Lublin. Zgromadzenie zapowiadane przez Komitet Obrony Demokracji odbędzie się na pl. Łokietka.

O co chodzi? To wyraz sprzeciwu wobec przyjęcia przez Sejm i odrzucenia veta Senatu tzw. Lex TVN. To przepisy, które – jeśli wejdą w życie – zmuszą koncern Discovery do sprzedaży swoich udziałów w grupie medialnej TVN. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. Może on ją podpisać, zawetować, lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

KOD apeluje, aby zawetował przepisy. Organizacja ocenia, że projekt o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji narusza nie tylko art. 54 Konstytucji RP, ale również traktaty międzynarodowe. - Była ona procedowana z naruszeniem Regulaminu Sejmu, po nielegalnej reasumpcji zarządzonej przez marszałek Elżbietę Witek oraz podczas Komisji Kultury i Środków Przekazu zwołanej w nieregulaminowym czasie – twierdzi KOD i dodaje: - Jej celem jest zmuszenie amerykańskiego koncernu – Discovery – do sprzedaży akcji TVN i wycofania się z inwestycji na polskim rynku medialnym. Mówiąc wprost: to najpoważniejszy przypadek uderzenia w wolność słowa w Polsce po 1989 r. Partia rządząca i jej akolici chcą zamknąć niezależne media, bo zdają sobie sprawę, że ich najgroźniejszym przeciwnikiem jest prawda.

KOD porównuje sytuację do realiów w Rosji Władymira Putina, gdzie nieprzychylne władzy media zostały przejęte przez państwowy koncern Gazprom. - Nie zgadzamy się, by Polska poszła tą samą drogą co Rosja i Węgry – dodaje KOD