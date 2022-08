W Puławach będzie więcej przejść, które widzą pieszych

Puławianie powoli przyzwyczajają się do przejść dla pieszych zwanych czasami inteligentnymi, aktywnymi lub bezpiecznymi. Takie rozwiązanie funkcjonują już na ul. Wojska Polskiego, ul. Wróblewskiego, Skłodowskiej, a także na Czartoryskich. Zamiana tradycyjnego przejścia na to nowego typu w skrócie polega na wymianie oznakowania na bardziej widoczne, montażu dodatkowych lamp i detektorów pieszych zbliżających się do „zebry”. Gdy człowiek pojawi się przy krawędzi jezdni, czujniki uruchamiają oświetlenie LED nad przejściem, a także migające lampki zatopione w jezdni. Dzięki temu kierowcy, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, z większej odległości są w stanie dostrzec osoby przechodzące na drugą stronę ulicy.

W tym roku w Puławach przebudowanych w ten sposób będzie sześć kolejnych przejść: * na ul. Wojska Polskiego (przy Domu Chemika) * Grota-Roweckiego (przy ul. Legionu Puławskiego) * Wróblewskiego (przy osiedlu Olimpijskim) i trzy przejścia przez * ul. Gościńczyk (przy Carrefourze oraz skrzyżowaniach z ul. Fieldorfa „Nila” i Filtrową).

Podzielony na części przetarg na wszystkie te zadania został już ogłoszony przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Zainteresowane firmy czas na składanie ofert mają do 23 sierpnia. Wybrani wykonawcy na przebudowę przejść otrzymają dwa miesiące.