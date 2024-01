Wkrótce zmiany w zarządzie powiatu. Awans kandydata?

W skład zarządu powiatu wchodzi starosta Danuta Smaga, wicestarosta Leszek Gorgol (oświata) oraz dwaj etatowi członkowie - Ireneusz Rzepkowski (zdrowie) i Jan Ziomka (inwestycje). Zgodnie ze zmienionym pod koniec zeszłego roku statutem powiatu, do tego grona powinien zostać dokoptowana kolejna, piąta osoba. Co ważne - byłoby to miejsce nieetatowe, czyli o tzw. charakterze społecznym.

Jak wynika z uzasadnienia, decyzja o rozszerzeniu składu zarządu ma "poprawić funkcjonowanie organu wyknawczego".

- Zbliżający się okres będzie z pewnością bardzo pracowity z uwagi na realizację wielu rozpoczętych zadań inwestycyjnych, czy dużych projektów finansowych ze środków zewnętrznych - piszą powiatowi urzędnicy w uzasadnieniu złożonego projektu uchwały.

Jako przykład tego rodzaju wyzwań podają e-Geodezję 2.0, czyli proces cyfryzacji istniejących zasobów geodezyjnych. Taki przykład może wskazywać na to, że nowym członkiem zarządu będzie specjalista orientujący się w geodezyjnych zagadnieniach. Naturalnym kandydatem wydaje się więc coraz aktywniejszy w ostatnich miesiącach radny powiatowy, Mariusz Wicik z klubu PiS, z zawodu geodeta.

- Uważam, że modernizacja ewidencji gruntów w naszym powiecie to kluczowa sprawa dla mieszkańców powiatu i wymaga szczególnej uwagi, a moje doświadczenie zawodowe na pewno pomoże w realizacji e-Geodezji 2.0. Wesprzeć chciałbym także nadzór na Powiatowym Zarządem Dróg, którego działalność w otatnim czasie zainteresowała prokuraturę - mówi nam Mariusz Wicik, zaznaczając jednocześnie że decyzję o tym, kto zostanie nowym członkiem zarządu podejmie rada powiatu.

Czy nowym członkiem zarządu powiatu zostanie Mariusz Wicik? Tego dowiemy się w środę, 31 stycznia. Przypominamy, że zgodnie z informacją przekazaną przez posła Michała Moskala (PiS), Wicik będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko prezydenta miasta Puławy w nadchodzących wyborach samorządowych.