Woda w porcie zielona, kanał zamulony. Potrzeba zmian

0 A A

(fot. rs)

Niski poziom wody w Wiśle to także niski poziom wody w rzecznym porcie w Puławach, co przy wysokiej temperaturze i braku przepływu, powoduje jej zakwitanie. Osobny problem do zamulanie się dna portowego kanału. Przeciwdziałać tym zjawiskom ma zamiar zarządca puławskiej mariny.

