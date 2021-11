Powiat puławski. W 2022 roku wydatki i deficyt w górę

Wśród przyszłorocznych wydatków najwyższą pozycję zajmuje oświata (prawie 50 mln zł) oraz opieka wychowawcza (25 mln zł). Ta pierwsza dotyczy utrzymania powiatowych szkół oraz innych placówek oświatowych. Druga to ośrodki, schroniska, bursy, internaty itp. W porównaniu do poprzedniego projektu budżetu, koszty w obydwu tych pozycjach wzrosły o ponad 5 mln zł.

Wśród najwyższych wydatków znajduje się także administracja (22,5 mln zł). Większość z tej sumy pochłonie utrzymanie starostwa (18,3 mln zł). Na ochronę przeciwpożarową, czyli komendę PSP w Puławach trafi prawie 7,6 mln zł. Utrzymanie dróg to z kolei niemal równe 2 mln zł.

Na radę powiatu przeznaczono prawie 720 tys. zł, czyli o ponad 60 proc. więcej w stosunku do zeszłorocznego planu. To także więcej, niż w 2022 roku zaplanowano na kulturę (600 tys. zł), promocję (254 tys. zł), czy wsparcie turystyki (15 tys. zł). Podobną sumę (564 tys. zł) powiat wyłoży na obsługę zadłużenia.

Na inwestycje zaplanowano prawie 23 mln zł, z czego zdecydowana większość, bo ponad 19 mln zł dotyczy zadań drogowych. W przyszłym roku ciężki sprzęt zobaczymy głównie po zachodniej stronie Wisły. Powiat będzie finansował m.in. przebudowę fragmentów dróg z Góry Puławskiej do Janowca i Tomaszowa (7,5 mln zł), do Nasiłowa (5,8 mln zł) oraz z Janowic do Baryczki (4,2 mln zł). W budżecie zabezpieczono również 800 tys. zł na chodnik przy drodze z Witowic do Chrząchowa i kilka drobniejszych zadań. Poza branżą drogową, 1,3 mln zł zapisano na „kompleksową odnowę” ośrodka szkolno-wychowawczego w Kęble.

Sporo pracy będą mieć również projektanci. Powiatowi urzędnicy mają zamiar nadrobić zaległości w tworzeniu dokumentacji dotyczącej szeregu dróg i chodników. Na tej liście znajduje się m.in. odcinek Markuszów-Góry-Gutanów, Gródek-Łukawka, Leokadiów-Piskorów, ul. Słoneczna w Kazimierzu Dolnym, odcinek Klementowice-Buchałowice-Bronice, Kaleń-Bronice-Piotrowice, a także chodniki w Kurowie (Fabryczna) i Niebrzegowie.

Żeby przyspieszyć z inwestycjami, przy nieznacznym, około 2 mln wzroście dochodów, zwiększony zostanie wspomniany deficyt. Ten w 2022 roku wyniesie ok. 11,4 mln zł.