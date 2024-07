Wysiłek puławskich rowerzystów doceniony w powiecie

Rowerzyści "kręcący kilometry" dla Puław w czerwcu przejechali ich łącznie ponad 496 tysięcy. To tak jakby wykonali 12 pełnych okrążeń Ziemi po równiku. Taki wynik dał pierwsze miejsce w Polsce w kategorii miast do 50 tysięcy mieszkańców oraz drugie w ogóle, tuż za Białą Podlaską, a przed Gnieznem. Ci, którzy wykręcili najwięcej, pod koniec ostatniego tygodnia otrzymali zaproszenia do startostwa, gdzie samorządowcy wręczyli im okolicznościowe upominki. Były to gadżety promocyjne powiatu puławskiego w tym pendrivy i długopisy, a także rowerowe sakwy różnej wielkości.

Gratulacje, podziękowania oraz upomniki od zarządu powiatu otrzymali najlepsi w tej edycji, a więc: Paweł Ozimek (5002 km), Kamil Wydra (4762 km), Urszula Jopowicz (4609 km), Andrzej Walasik (4014 km), Katarzyna Mazurek (3770 km) i Bożena Grzeszczyk (3186 km). Ponadto nagrody otrzymali także czołowi zawodnicy grupy "Powiat Puławski" promującej powiatowy samorząd: Dawid Siwiec (2673 km), Maria Gawrylak (2555 km), Iwona Wiesztal (2240 km), Andrzej Wenerski (1769 km), Robert Noworolnik (1352 km) i Małgorzata Wenerska (1201 km). Dodatkowo nagrodzono osoby, które zachęcały do rowerowej aktywności: Tomasza Szymańskiego, Grzegorza Furtaka i Artura Soleńca.



Przypominamy, że ogólnopolska rywalizacja odbyła się w czerwcu. Uczestniczyć mógł w niej każdy rowerzysta, który posiadał telefon z GPS-em oraz aplikacją "Aktywne Miasta". Każda przejechana na dwóch kółkach trasa była rejestrowana w systemie, a kolejne kilometry punktowały dla wskazanego przez zawodnika miasta. Dla Puław to już kolejne "srebro" w kolekcji. Rowerzyści sympatyzujący z tym miastem od lat należą do najbardziej aktywnych uczestników tej rywalizacji w skali kraju.