Były dyrektor wytyka "nieudolność nowych władz miasta". Burmistrz dementuje

Portal należy do Radzyńskiego Stowarzyszenia Podróżnik, którego prezesem jest właśnie Mazurek. To były dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury, obecnie radny powiatu radzyńskiego z PiS. Niedawno na swojej stronie szeroko komentował rozstrzygniecie nadzorcze wojewody lubelskiego dotyczące uchwały ze stycznia. Wówczas radni powołali Młodzieżową Radę Miasta.

„Nieudolność burmistrza Radzynia, Jakuba Jakubowskiego i jego współpracowników osiągnęła nowe szczyty. Tym razem nie potrafili dopilnować nawet tak podstawowej sprawy, jak poprawne przygotowanie uchwały dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta” -czytamy na stronie kochamradzyn.pl.

Służby wojewody uchyliły kilka zapisów w statucie nowego gremium. Chodzi dokładnie o sformułowanie „w szczególności”.

„Niedopuszczalne jest wprowadzanie w statucie otwartego katalogu kompetencji młodzieżowej rady miasta czy też jej organu wewnętrznego” - wskazuje wojewoda Krzysztof Komorski. W jego opinii sformułowanie „w szczególności” wiązałoby się z nieprecyzyjnym zakresem zasad działania takiej rady. „Brak precyzji w przygotowywanych dokumentach prowadzi do chaosu prawnego i kompromituje burmistrza Jakuba Jakubowskiego oraz Radę Miasta” – grzmi portal krytykujący już nie pierwszy raz obecnego burmistrza.

Jakubowski postanowił zareagować. – Dementuję te sensacyjne doniesienia i dezinformacje, że MRM ma jakieś utrudnienia- podkreśla w wystąpieniu live na Facebooku. Po feriach ma ruszyć nabór do tego grona. – Wojewoda nakazał nam wykreślenie zwrotu „w szczególności” w trzech punktach statutu- tłumaczy. Przy pierwszym naborze typowych wyborów nie będzie. – Ekspertka doradziła nam, by wyłonić młodych za pomocą listów intencyjnych. W ten sposób powołamy to 15-osobowe grono- zapowiada burmistrz.

Zaś Mazurek dostanie pismo z urzędu. – W przygotowaniu jest sprostowanie do pana Mazurka, który manipuluje informacją - stwierdza Jakubowski.

Młodzi radni będą mogli uczestniczyć w opracowaniu dokumentów strategicznych miasta na rzecz młodzieży, ale też sami podejmować inicjatywy na rzecz młodych, a także kierować zapytania do „starszej rady”. Kandydować mogą osoby od 11. do 25. roku życia.