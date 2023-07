Chińczycy polubili sery z Radzynia Podlaskiego

Mieszkańcy Chin, póki co rocznie spożywają ok. 0,2 kg sera żółtego, podczas gdy w Europie to prawie 19 kg. Ale radzyńska mleczarnia już kilka lat temu rozpoczęła starania o eksport swoich specjałów do Państwa Środka.

- Pierwsze nasze sery popłynęły tam w 2019 roku i zostały bardzo dobrze przyjęte. Chińczycy są wymagającymi konsumentami, przykładają dużą wagę do jakości i wartości odżywczych. Mile widziane są certyfikaty, nagrody czy wyróżnienia – tłumaczy Paweł Gaca, prezes Spomleku.

Tym razem, radzyńska firma zadebiutowała na półka sklepowych w Szanghaju.

- Wiemy, że konsumentom posmakowały nasze sery długodojrzewające – dodaje szef mleczarni. W jego ocenie, azjatycki rynek zbytu ma potencjał, ale jest trudny.

– Przecież Chiny to kraj o największej populacji na świecie, druga największa gospodarka świata i drugi największy partner importowy dla Polski – zauważa Gaca.

Poza tym, rośnie też popularność zachodnich dań. – Takich jak pizza, spaghetti czy kanapki. To zatem naturalnie wymusza większy import serów żółtych, które jeszcze kilkanaście lat temu nie były znane w tamtych regionach świata – tłumaczy szef Spomleku.

Ale sery w Chinach to wciąż produkty dość drogie. – Dominujące rodzaje to gouda, edam, cheddar, mozzarella, zdarza się również ementaler oraz sery twarde. Ilość serów dojrzewających na półkach jest nadal mniejsza niż serów topionych – podkreśla Emilia Musikowska, która w Spomleku odpowiada za eksport.

Firma z Radzynia Podlaskiego to jeden z największych polskich producentów sera żółtego. W swoich czterech zakładach zatrudnia ponad 700 osób.