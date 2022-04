Do pałacu wprowadzi się młodzież. Jedyna taka szkoła w Polsce

W naszych domach zalega blisko 20 mln sztuk elektrośmieci

Co piąty Polak przyznał, że zdarzyło mu się wyrzucać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do śmietnika. Tymczasem elektrośmieci to grupa odpadów, która – zaraz po plastiku – stanowi ogromne zagrożenie dla środowiska.