Lubelskie. Dopiero strzał w oponę zakończył ucieczkę

Po przeprowadzeniu badań krwi okazało się, że i kierowca, i pasażer byli pod wpływem narkotyków. Szczególnie wysokie stężenie miał Damian G. Jak opisuje prokurator Michał Roman z prokuratury w Radzyniu Podlaskim pasażer busa miał aż 2355,9 ng/ml substancji psychoaktywnej we krwi. Zdaniem biegłych było to wielokrotnie większe stężenie niż dopuszczalna norma, a u osób bez rozwiniętej tolerancji wskutek częstego zażywania tej substancji może prowadzić do zatrucia lub nawet śmiertelnej śpiączki. Dla porównania Szymon J. miał 105 ng/ml, gdy dopuszczalna ilość to 50 ng/ml.

Obaj mężczyźni nie potrafili wyjaśnić swojego zachowania. Od czasu zdarzenia przebywają w areszcie śledczym. Przed sądem będą odpowiadać m.in. za czynną napaść na funkcjonariuszy.