Dyrektor biblioteki trzy razy odmawia "Podróżnikowi". Starosta: To podkopuje zaufanie

Stowarzyszenie od kilkunastu lat zaprasza do Radzynia m.in. znanych podróżników. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. „Podróżnikiem” kieruje Robert Mazurek (PiS), w przeszłości dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury, obecnie radny powiatu radzyńskiego. Od początku tego roku trzy raz wnioskował do dyrektor MBP o bezpłatne użyczenie sali na czerwcowe spotkanie z Mają Wolny, autorką książki „Pociąg do imperium. Podróże po współczesnej Rosji”. I trzy razy dyrektor Ewa Dąbrowska odmówiła.

– W drugim piśmie doprecyzowaliśmy naszą prośbę, deklarując elastyczność w kwestii terminu spotkania. Podkreśliliśmy również, że organizacja spotkania nie wiąże się z żadnymi kosztami dla biblioteki, wszystkie wydatki pokrywa nasze stowarzyszenie- zapewnia Mazurek.

Nawet starosta radzyński postanowił zaapelować do pani dyrektor, która na tym stanowisku jest od listopada 2024 roku. –Uważam, że takie spotkania kojarzą się z działalnością bibliotek czy domów kultury. To nic złego, że ktoś przyjeżdża i opowiada o pięknym kraju, tak jak teraz na przykład o Węgrzech. Apeluję, by takich decyzji odmownych nie było, bo to podkopuje zaufanie i naszą współpracę- stwierdził na ostatniej sesji starosta Szczepan Niebrzegowski. Powiat co roku dokłada do działalności biblioteki 50 tys. zł.

- Jeśli to ma być stała współpraca to takie drobiazgi są papierkiem lakmusowym. Ubodło mnie, że nie znalazła pani jednej sali na imprezę pod moim patronatem- nie ukrywał Niebrzegowski.

Obecna na sesji dyrektor MBP nie dała się jednak przekonać. – Jestem tu w związku ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności biblioteki. Zapraszam na sesję rady miasta, wtedy chętnie na te pytania odpowiem. Stowarzyszenie Podróżnik powiązane jest ze stroną „Kocham Radzyń Podlaski”, na której ukazały się posty na mój prywatny temat. Tak się nie zaczyna współpracy- skwitowała Dąbrowska.

Do sprawy odniósł się też Robert Mazurek, który przyznał, że jego stowarzyszenie prowadzi ten portal. – Ale nie ukazały się tam posty krytykujące bibliotekę. Wyszedłem z założenia, że mamy nową dyrektor i chciałem współpracować. Taka moja intencja była, ale otrzymałem 3 odmowy – stwierdził. Proponował różne terminy spotkań. – Nie chcę prowadzić wojenek, bo takie rzeczy powinny nas łączyć. To wszystko jest dla mieszkańców, tym powinniśmy się kierować- wskazał Mazurek.

Dyrektor odpowiedziała tylko, że w czerwcu jej placówka ma okres wytężonej pracy.

Tymczasem, stowarzyszenie „Podróżnik” złożyło skargę na działalność Dąbrowskiej do rady miasta. Czytamy w piśmie, że organizacja oczekuje wyjaśnień.

„Takie zachowanie nie przystoi dyrektorowi instytucji kultury, jaką jest biblioteka. Pani Ewa Dąbrowska nie może traktować tej instytucji jako własnego folwarku. Nie wierzymy, że przez cały czerwiec nie można znaleźć jednego popołudnia w bibliotece, aby takie spotkanie mogło się odbyć” – pisze w skardze Mazurek. Dotychczas, Podróżnik mógł organizować takie spotkania w Radzyńskim Ośrodku Kultury, którym w przeszłości kierował właśnie szef stowarzyszenia.

Najbliższe, już 55. spotkanie ma się odbyć 23 marca w restauracji Pałacowa. Tym razem do Radzynia przyjedzie Kinga Piotrowiak-Junkiert, autorka książki „Węgry. W objęciach Dunaju”.