Kartka Życia do lodówki "Ratownik musi wiedzieć"

– Ta kartka to wizytówka zdrowia – tłumaczą członkowie stowarzyszenia. Wpisuje się na niej swoją grupę krwi, przebyte choroby, uczulenia, przyjmowane leki, a także kontakt do osoby, którą należy powiadomić w nagłej sytuacji. – Kartkę umieszcza się na wewnętrznych drzwiach lodówki.

Dlaczego tam? – Bo to urządzenie ma w domu każdy i tam właśnie trzymamy przyjmowane leki, a ratownik medyczny ma wiedzieć od razu, gdzie jej szukać – tłumaczy Jakub Jakubowski z Radzyń Moje Miasto.

30 procent mieszkańców Radzynia to seniorzy powyżej 60. roku życia.

– Wielu z nich mieszka samotnie. Może się zdarzyć, że taka osoba, czując się źle, dzwoni na pogotowie, ale traci przytomność, zanim w mieszkaniu pojawią się ratownicy. W takich sytuacjach przydaje się właśnie schowana w lodówce kartka – zauważa Jakubowski.

Stowarzyszenie chce rozpropagować akcję w powiecie radzyńskim. – Zapraszamy do współpracy grupy seniorskie oraz koła gospodyń wiejskich. Jesteśmy do dyspozycji klubów seniora– zachęcają członkowie.

Dwa spotkania z takimi klubami już się odbyły. – Uczestnicy odnieśli się do naszej inicjatywy z zainteresowaniem. Padło wiele pytań, wśród nich choćby o to, co wpisać, jeśli nie choruje się przewlekle i nie przyjmuje leków. Ta informacja jest równie ważna dla ratowników, więc to właśnie trzeba wpisać – zauważa z kolei Mariusz Szczygieł, miejski radny i członek stowarzyszenia.

Takie kartki na razie odebrało 150 seniorów.

Bezpłatne egzemplarze do wypełnienia są już dostępne w radzyńskich aptekach.