Młodzi też chcą tworzyć miasto. I dopięli swego

To nie tylko jedna z wyborczych obietnic obecnego burmistrza Jakuba Jakubowskiego. – Młodzież zgłosiła się do mnie dość szybko z taką propozycją. Pracowaliśmy nad tym kilka miesięcy. Najpierw były spotkania w szkołach, później warsztaty, na których opracowaliśmy statut- przypomina Jakubowski.

Ostatecznie, na piątkowej sesji radni zgodzili się na wdrożenie tego pomysłu. Do MRM dostanie się 15 młodych osób. Najpierw trzeba będzie wysłać formularz do ratusza, później specjalna komisja zdecyduje kto będzie mógł kandydować. Kadencja ma się rozpocząć w tym roku. Młodzi radni będą mogli uczestniczyć opracowaniu dokumentów strategicznych miasta na rzecz młodzieży, ale też sami podejmować inicjatywy na rzecz młodych, a także kierować zapytania do „starszej rady”. Kandydować mogą osoby od 11. do 25. roku życia.

- Traktujemy młodzież poważnie, dajemy możliwość do współtworzenia miasta- zachęca Mariusz Szczygieł, przewodniczący rady (z klubu burmistrza).

- Wierzę, że to będzie taka przestrzeń do twórczej dyskusji i inicjatyw w mieście- zaznacza z kolei Jakubowski. Na pewno do MRM zgłosi się Julia Robak. – Nie zmarnujemy tej szansy. Jesteśmy wdzięczni, że możemy zacząć – deklaruje nastolatka. Wiadomo już, że młodzież chce mieć w mieście swoje miejsce spotkań.