Nikomu już tego nie sprzeda. Diler aresztowany na trzy miesiące

Policjanci swoimi kanałami ustalili, że 23-latek rozprowadza narkotyki. Pojechali do mieszkania tego człowieka w Radzyniu Podlaskim i przeszukali je. Okazało się, że ich informacje były prawdziwe, bo znaleziono łącznie niemal 450 porcji dilerskich marihuany, ale również haszysz i amfetaminę.

Wszystko to zostało zabezpieczone, a młody człowiek zatrzymany. Przy okazji wyszło na jaw, że 23-latek ma na koncie więcej przestępstw. Na pewno odpowie za udzielanie narkotyków.

Sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury, by tego dilera aresztować. Spędzi za kratkami na pewno 3 miesiące, a możliwe, że nawet więcej, bo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.