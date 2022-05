Miasto ogołociło topole do samych kikutów. Urzędnicy: Wszystko zgodnie z planem

Zaczęło się od zdjęcia, które zamieściła w mediach społecznościowych jedna z internautek i dodała: „Taka "pielęgnacja" po polsku. Kiedyś jednak nie przychodziło do głowy, było to sporadyczne, ale po epoce szyszkodnika w Polsce wolno wszystko”.

Posypała się lawina komentarzy o okaleczeniu drzew i pozostawieniu kikutów przed miejskim targowiskiem. W ten sposób usunięto konary u ok. 20 drzew. Ale urzędnicy uważają, że wszystko poszło zgodnie z planem.

– Przycięcie drzew było konieczne w związku z zagrożeniem łamania się konarów wyrastających z czubów po poprzednim skracaniu – tłumaczy Tomasz Grabowski z wydziału zarzadzania mieniem komunalnym w urzędzie miasta. Przekonuje też, że w ubiegłym roku porywisty wiatr powalił dwa konary, które spadły obok samochodów kupców. – Podobne incydenty zdarzały się jeszcze kilka razy – zaznacza urzędnik.

W jego ocenie, niektóre z topoli są suche i dziurawe w środku. – A to stwarza dodatkowe zagrożenie dla osób na targowisku. Poza tym, topole z natury są kruche – zauważa Grabowski. Jego zdaniem korony ogołoconych drzew w ciągu roku się odbudują. – W trakcie wycinki pracownicy sprawdzali każde drzewo ood kątem tego, czy nie ma tam gniazd ptaków i żadnych nie stwierdzili – zapewnia urzędnik.

Ale sprawa oburzyła też Jakuba Jakubowskiego, lokalnego aktywistę i radnego powiatu radzyńskiego. – W moim przekonaniu to łamanie prawa, dokładniej ustawy o ochronie przyrody – stwierdza.

Jeden z jej artykułów mówi, że „usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50 proc. korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa (…) stanowi zniszczenie drzewa”. Dlatego Jakubowski skierował już interpelację do starosty radzyńskiego, jako organu nadzorującego ochronę środowiska.

– W przypadku ok. 20 dużych drzew dokonano wycięcia wszystkich gałęzi, co w konsekwencji doprowadzi do ich obumarcia i stanowi ich zniszczenie – uważa społecznik. W piśmie do starosty pyta, czy ogołocenie odbyło się za jego zgodą.

Przypomnijmy, że społeczny sprzeciw wywołała też ubiegłoroczna wycinka kilkunastu drzew na radzyńskim Rynku. Wszystko odbyło się wtedy w ramach rewitalizacji tego miejsca. Z 11 drzew zostały 3. Urzędnicy zapowiadają nowe nasadzenia.