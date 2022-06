Są pierwsze konsekwencje za ogołocone drzewa w Radzyniu Podlaskim

W maju z 20 topoli usunięto konary w taki sposób, że pozostały same kikuty. Najpierw Tomasz Grabowski z wydziału zarządzania mieniem komunalnym tłumaczył nam, że „przycięcie drzew było konieczne w związku z zagrożeniem łamania się konarów wyrastających z czubów po poprzednim skracaniu”. Przekonywał też, że niektóre z topoli były suche i dziurawe w środku.

Jednak później burmistrz Jerzy Rębek (PiS) postawił sprawę jasno, nazywając to „urzędniczą samowolą”. – W sposób niezrozumiały urzędnik polecił wykonanie takiej „przecinki” drzew, bez konsultacji ze mną czy moim zastępcą. I teraz mamy to, co widzimy – komentował. – Najbardziej zdumiewające jest to, że ta osoba i jego zespół powinna przestrzegać prawa, a dokładniej ustawy o ochronie przyrody. To abecadło wydziału zarządzania mieniem komunalnym – stwierdził Rębek. Zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych.

Pierwsze kroki już podjęto. – Dwóch pracowników urzędu miasta otrzymało kary porządkowe – potwierdza Robert Targoński, sekretarz miasta. – Wystąpiliśmy też do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej o wyznaczenie organu do prowadzenia postępowania dotyczącego wycięcia gałęzi topoli – dodaje Targoński. Chodzi m.in. o oszacowanie strat.

Sprawa od razu oburzyła miejscowego aktywistę i radnego powiatu radzyńskiego Jakuba Jakubowskiego. – Te drzewa są bezpowrotnie okaleczone. Rany będą próchnieć, a gałęzie, jeśli odrosną, będą się obłamywać. Pielęgnacja drzew polega na usunięciu suchych, połamanych lub przerośniętych konarów celem ukształtowania, a nie usunięcia korony – podkreśla Jakubowski.