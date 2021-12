Ręcznik kuchenny doprowadził do dużej awarii

– W wigilię Bożego Narodzenia po godz. 17 doszło do awarii przepompowni ścieków w Osownie – przyznaje Paweł Komoń, kierownik zakładu.

Okazuje się, że spowodowało to wybicie studzienek ściekowych w kilku piwnicach u mieszkańców. – Przyczyną awarii były zatkane rury, w których oprócz płynnych ścieków odnaleziono ręcznik kuchenny – zaznacza Komoń.

Dlatego urzędnicy apelują do mieszkańców o rozwagę. – Wrzucanie takich rzeczy do muszli może doprowadzić do dramatycznych sytuacji, łącznie z zalaniem ściekami domów – uprzedza kierownik i przypomina, aby do muszli i zlewów nie wrzucać żadnych stałych odpadów.