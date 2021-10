Powiat radzyński. Stanowisko ws. ideologii LGBT. "Tego tematu nie ma w przestrzeni publicznej"

PiS już nie ma problemu z LGBT, tylko broni "podstawowych praw i wolności"

W uchwale z 2019 roku możemy przeczytać m. in. że "Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim opowiadając się po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją wyraża wolę realizacji postulatów zawartych w Samorządowej Karcie Praw Rodzin". 12 radnych głosowało za stanowiskiem, 1 osoba była przeciw, a 2 wstrzymały się od głosu. Natomiast 5 osób nie brało udziału w głosowaniu, m.in. radni z PSL.

– Czy w kontekście apelu ministra Waldemara Budy i podejmowanych uchwał przez samorządy, w tym przez sejmik województwa lubelskiego, pan przewodniczący w najbliższym czasie planuje zmianę treści tego stanowią, które przyjęła rada powiatu? – dopytywał na sesji radny Tadeusz Sławecki (PSL). – A może ktoś w tej sprawie już się do pana zwracał lub czy pan z własnej inicjatywy zamierza to podjąć? – zainteresował się Sławecki.

Przypomnijmy, że wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda wysłał pisma do samorządów, w których prosił o analizę i weryfikację tzw. uchwał anty-LGBT. A pod koniec września, sejmik województwa lubelskiego przegłosował zmiany w zapisach stanowiska "w sprawie wprowadzania ideologii LGBT do wspólnot samorządowych". Aktualny tytuł dokumentu to: "w sprawie ochrony podstawowych praw i wolności". Oprócz tego, radni usunęli m.in. fragmenty dotyczące "standardów Światowej Organizacji Zdrowia" oraz "funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. latarników)".

– My jako rada nie przyjęłyśmy żadnej uchwały anty–LGBT, ani stanowiska – prostuje Robert Mazurek (PiS), przewodniczący rady. Doradził też Sławeckiemu, by ten wczytał się w treść uchwały z 2019 r. – Tego tematu w ogóle nie ma w przestrzeni publicznej naszego powiatu – stwierdził na sesji Mazurek.

Ale radny PSL nie dawał za wygraną. – Chciałbym zakończyć te przepychanki, bo to zabrzmiało, tak jakbym nie miał racji i koniec tematu – dziwi się Tadeusz Sławecki. – Przyjęliśmy takie stanowisko w 2019 roku i czy w związku z tym, że sejmik zmienił znacznie treść, my również wprowadzimy zmiany? – ponowił pytanie radny.

Na koniec przewodniczący rady obiecał, że pochyli się nad tą sprawa.

Ostatnio, radni Koalicji Obywatelskiej z Białej Podlaskiej zapowiedzieli, że podejmą próbę uchylenia Samorządowej Karty Praw Rodzin. Ten przygotowany przez Instytut Ordo Iuris dokument miejscy radni przyjęli w formie uchwały w 2019 roku z poparciem 11 głosów Zjednoczonej Prawicy.