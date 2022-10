Wstrząsający widok w gospodarstwie. Padłe krowy w oborze, na podwórku i pastwisku

Od drzwi do drzwi, zupełnie za darmo. "Nie ma w tej ofercie żadnego haczyka"

Projekt trwa od maja, ale we wrześniu nabrał rozpędu, bo już nie trzeba wynajmować busa. Jest do dyspozycji nowiutki, 9-osobowy. Każdego dnia renault trafic pokonuje nawet kilkaset kilometrów, aby osoby, które tego potrzebują dowieźć do celu i odwieźć z powrotem. I to zupełnie za darmo.