Apples Never Fall: Uda się powtórzyć sukces Wielkich kłamstewek? (wideo)

„Nigdy nie potrafiłam oprzeć się historii, która jest niczym wakacje pozwalające całkowicie zapomnieć o codzienności, a przy tym tak wspaniale właśnie o codzienności opowiada. Dokładnie taka jest powieść „Niedaleko pada jabłko” Liane Moriarty. Bohaterami tej wciągającej, pełnej tajemnic i zwrotów akcji historii są Delaneyowie, których poczucie humoru, osobiste dramaty, marzenia i złożoność sprawiły, że zapragnęłam przenieść tę fantastyczną opowieść na ekran” – komentuje autorka scenariusza i showrunnerka serialu Melanie Marnich (mająca na koncie takie produkcje jak The OA i The Affair). – „Apples Never Fall to szczery serial opowiadający o tym, jak to jest być częścią niezwykle skomplikowanej rodziny. Czyli właściwie każdej rodziny... W pokoju scenarzystów często powtarzaliśmy: u Delaneyów mogłoby wydarzyć się coś naprawdę mrocznego i złego, a my i tak chętnie wpadlibyśmy do nich na drinka.”

Serial Apples Never Fall będzie dostępny od 23 kwietnia tylko w SkyShowtime.