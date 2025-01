W serialu Powrót do raju śledzimy losy detektyw Mackenzie Clarke (w tej roli Anna Samson), australijskiej emigrantki, która pracując w londyńskim Scotland Yardzie razem ze znanym ze Śmierci pod palmami detektywem Jackiem Mooneyem zdobyła reputację osoby potrafiącej rozwiązać sprawy morderstw niemożliwe do rozwiązania.

Gdy zostaje oskarżona o podrabianie dowodów, w niesławie musi jednak wrócić do Australii, do ostatniego miejsca, w którym chciałaby się znaleźć: do rodzinnego miasteczka Dolphin Cove. Mackenzie nie jest w nim mile widziana; w końcu uciekła z niego sześć lat temu, zostawiając przed ołtarzem swojego narzeczonego Glenna. Z braku lepszych opcji Clarke podejmuje pracę w Australii.

Serial został nakręcony w słonecznych plenerach w nadbrzeżnym regionie Illawarra.

Premiera pierwszego odcinka Powrotu do raju w BBC First w poniedziałek, 27 stycznia o godzinie 21. Kolejne odcinki co tydzień o tej samej porze.