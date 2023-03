Program TV 17-19 marca. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 17 marca:



Joker, reż. Simon West, TV Puls, godz. 20



Uzależniony od hazardu ochroniarz Nick Wild wykorzystuje zabójcze umiejętności, aby pomścić pobitą przez mafioza przyjaciółkę. Widowisko akcji z popularnym Jasonem Stathamem w roli głównej. Na ekranie towarzyszą mu m.in. Sofía Vergara, Hope Davis i Stanley Tucci.



Łowca jeleni, reż. Michael Cimino, TVP Kultura, godz. 20.05



Absolutny klasyk, nagrodzony 5 Oscarami. Historia trzech przyjaciół, którzy trafiają do wietnamskiej niewoli. Udaje im się uciec, ale zostają rozdzieleni. Christopher Walken, Robert De Niro, John Cazale i Meryl Streep we wstrząsającym, antywojennym dramacie.



Terminator: Mroczne przeznaczenie, reż. Tim Miller, Polsat, godz. 22.10



Ostatnia dotychczas odsłona serii o Terminatorze. Za kamerą stanął reżyser "Deadpoola", Tim Miller, a na ekranie powróciła jedna z gwiazd pierwowzoru - Linda Hamilton w roli Sary Connor. Bohaterka powraca, aby chronić dziewczynę imieniem Dani przed nowym Terminatorem Rev-9. Na ekranie zobaczymy również Arnolda Schwarzeneggera i Edwarda Furlonga, który w drugiej części zagrał młodego Johna Connora.



Sobota, 18 marca:



Shazam!, reż. David F. Sandberg, TVN Siedem, godz. 20



Historia nastolatka, który za sprawą magicznego słowa może się zmieniać w dorosłego superbohatera. Produkcja będąca częścią kinowego uniwersum DC została bardzo ciepło przyjęta przez widzów, m.in. z uwagi na komediowy charakter. Aktualnie na ekrany kin trafiła druga część filmu.



Autor widmo, reż. Roman Polański, TVP Kultura, godz. 20



Ghostwriter zostaje wynajęty do napisania pamiętników byłego premiera Wielkiej Brytanii. Zadanie okazuje się śmiertelnie niebezpieczne. Ewan McGregor i Pierce Brosnan w thrillerze Romana Polańskiego, nagrodzonym m.in. Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie.



Praktykant, reż. Nancy Mayers, TVN, godz. 21.35



Ben nie odkrywa uroków emerytury. Wkrótce rozpoczyna staż w redakcji strony internetowej o modzie. Jego przełożoną zostaje ambitna Jules. Podczas nieuchronnego zderzenia pokoleń, obydwoje odkrywają wartość przyjaźni. Ciepła komedia z Robertem De Niro i Anne Hathaway w rolach głównych.



Niedziela, 19 marca:



John Wick 3, reż. Chad Stahelski, TV Puls, godz. 20



Trzecia część kultowej już serii o przygodach zabójcy Johna Wicka. Bohater próbuje opuścić Nowy Jork po tym, jak zostaje wydalony z organizacji zabójców za morderstwo członka Najwyższej Rady. Gratka dla wielbicieli kina akcji - widowisko zrealizowane ze znakomitą choreografią pojedynków oraz doskonałymi zdjęciami i muzyką.



Ach śpij kochanie, reż. Krzysztof Lang, TVP Kultura, godz. 20



Młody milicjant mierzy się z zagadką morderstw w okolicach Krakowa. Podejrzenia padają na szanowanego obywatela - Mazurkiewicza. Kryminał w gwiazdorskiej obsadzie. Na ekranie brylują m.in. Andrzej Chyra, Tomasz Schuchardt oraz Bogusław Linda.



Wdowy, reż. Steve McQueen, TVP 2, godz. 21.05



Cztery kobiety zostały pozostawione z długami przez zmarłych mężów, biorą sprawy we własne ręce i zawiązują spisek, który pozwoli im narzucić światu ich reguły gry. Film twórcy "Zniewolonego" zachwyca obsadą, w której znaleźli się m.in. Viola Davis, Cynthia Erivo, Colin Farrell i Liam Neeson.