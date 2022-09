Program TV 2-4 września 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 2 września:



25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy, reż. Jan Holoubek, TVN, godz. 20



Historia, którą żył cały kraj. Filmowa adaptacja losów Tomka Komendy, niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. Reżyseruje Jan Holoubek, twórca serialu "Rojst". Film nagrodzony siedmioma Orłami, w tym za role główne Agaty Kuleszy, Piotra Trojana i Jana Frycza.



Dolina Bogów, reż. Lech Majewski, TVP Kultura, godz. 20



Film Lecha Majewskiego podatny jest na różne interpretacje. To trzy różne historie, które łączy wątek tytułowej Doliny Bogów. Polski twórca zaprosił do współpracy gwiazdy zachodniego kina: Johna Malkovicha, Josha Hartnetta i Berenice Marlohe.



Ośmiorniczka, reż. John Glen, TVP 1, godz. 22.35



Kolejny, po "Tylko dla twoich oczu", film o Bondzie w reżyserii Johna Glena. W roli głównej powraca też Roger Moore. W "Ośmiorniczce" Bond musi odnaleźć zabójcę agenta 009. Śledztwo prowadzi go do mieszkającej w Indiach tajemniczej kobiety. Na ekranie brylują m.in. Maud Adams i Louis Jourdan.



Sobota, 3 września:



Gladiator, reż. Ridley Scott, TVN Siedem, godz. 20



Nagrodzony pięcioma Oscarami epicki film z Russellem Crowe’em oraz Joaquinem Phoenixem w rolach głównych. Generał Maximus - prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec - w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie. Doskonałe widowisko historyczne. Obecnie trwają prace nad drugą częścią przeboju.



Titanic, reż. James Cameron, Polsat, godz. 21.05



Jeden z największych kinowych hitów wszech czasów. Nagrodzony dziesięcioma Oscarami film Camerona odtwarza tragedię Titanica. W 1912 roku brytyjski statek wyruszył w dziewiczy rejs, który zakończył się katastrofą. Widowiskowe kino z Leonardo Di Caprio i Kate Winslet.



After, reż. Jenny Gage, TVN, godz. 21.45



Tessa rozpoczyna wymarzone studia. Jej uporządkowany świat staje na głowie, kiedy poznaje buntowniczego Hardina. Młodzieżowy romans, który doczekał się licznych kontynuacji. Na ekranach polskich kin można właśnie oglądać czwartą odsłonę serii.



Niedziela, 4 września:



U-571, reż. Jonathan Mostow, TV4, godz. 14.30



Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel czy Jon Bon Jovi, to tylko niektóre z gwiazd wojennego widowiska, nagrodzonego w 2001 roku Oscarem. Amerykanie chcą zdobyć Enigmę z niemieckiego U-Boota, ale ich okręt zostaje zniszczony przez torpedowiec.



Brunet wieczorową porą, reż. Stanisław Bareja, TVP 1, godz. 15.10



Klasyk Stanisława Barei. Cyganka przepowiada Michałowi, że zabije człowieka. Przerażony proroctwem mężczyzna stara się uciec od przeznaczenia. Zakręcona i groteskowa komedia ze znakomitymi rolami Krzysztofa Kowalewskiego i Wiesława Gołasa.



Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, reż. David Yates, TVN, godz. 16.20



Siedemdziesiąt lat przed tym, jak Harry Potter czyta książkę autorstwa Newta Skamandera, pisarz przeżywa niezwykłe przygody w tajemniczym, nowojorskim stowarzyszeniu czarownic i czarowników. Pierwsza część serii filmów rozgrywających się w świecie "Harry'ego Pottera". W rolach głównych m.in. Eddie Redmayne i Katherine Waterston.