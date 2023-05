Program TV 26-28 maja 2023. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 26 maja:

Mad Max: Na drodze gniewu, reż. George Miller, TV Puls, godz. 20

Nagrodzone 6 Oscarami widowisko akcji rozgrywające się w postapokaliptycznym świecie. Tytułowy Max zostaje wciągnięty do grupy uciekinierów, kierowanej przez Imperatorkę Furiosę. Mściwy tyran Wieczny Joe wyrusza ze swoją świtą w pościg przez pustkowia. Czwarta odsłona kultowej serii. Aktualnie trwają również prace nad spin-offem cyklu o przygodach młodej Furiosy.

Portret kobiety w ogniu, reż. Céline Sciamma, TVP Kultura, godz. 20.10

Nagrodzony Złotą Palmą w Cannes dramat rozgrywający się w XVIII wieku we Francji. Marianne, malująca na zlecenie, musi wykonać portret młodej damy bez jej wiedzy. Wkrótce między kobietami rodzi się więź.

U Pana Boga za miedzą, reż. Jacek Bromski, TVP 1, godz. 21.30

Trzecia część komediowego przeboju o mieszkańcach Królowego Mostu. Tym razem miejscowość odwiedza Marina, która ma nauczyć miejscowych policjantów obsługi komputera. Jednocześnie zbliżają się wybory burmistrza. Ciepłe i zabawne kino z dodatkiem satyry.

Sobota, 27 maja:

Rejs, reż. Marek Piwowski, Stopklatka, godz. 14.25

Klasyka polskiego kina. Na statku wiślanym pojawia się gapowicz wzięty za instruktora kulturalno-oświatowego. Mężczyzna organizuje zebrania, wybory rady rejsu i zabawia uczestników wycieczki. Na ekranie brylują Jan Himilsbach, Zdzisław Maklakiewicz czy Stanisław Tym.

Dzień patriotów, reż. Peter Berg, TVP 1, godz. 21.30

Oparte na faktach, trzymające w napięciu widowisko w gwiazdorskiej obsadzie. Podczas bostońskiego maratonu dochodzi do ataku bombowego. W całym mieście rozpoczyna się polowanie na zamachowców. W filmie wystąpili m.in. Mark Wahlberg, Kevin Bacon i John Goodman.

Mamma Mia! Here we go again, reż. Ol Parker, TVN, godz. 21.35

Kontynuacja muzycznego przeboju z 2008 roku. Sophie zachodzi w ciążę i poznaje historie z młodości swojej matki – szczególnie o czasie, w którym była ona w ciąży. W obsadzie powracają Amanda Seyfried i Meryl Streep, a na ekranie pojawiają się także m.in. Lily James i Alexa Davies.

Niedziela, 28 maja:

Nietykalni, reż. Olivier Nakache, Éric Toledano, TVN, godz. 20

Jedna z najlepszych europejskich komedii ostatnich lat, a przy tym światowy fenomen, który zarobił blisko pół miliarda dolarów. Sparaliżowany milioner zatrudnia do opieki młodego chłopaka z przedmieścia, który właśnie wyszedł z więzienia. Wzruszająca historia o przyjaźni oraz zderzeniu dwóch całkowicie odrębnych światów.

Troja, reż. Wolfgang Petersen, TVN Siedem, godz. 20

Nakręcona z epickim rozmachem ekranizacja epopei Homera opowiadająca o walce Greków pod murami Troi, aby odbić porwaną królową Sparty. Film stoi przede wszystkim znakomitą obsadą. Występują m.in. Brad Pitt, Eric Bana, Diane Kruger, Orlando Bloom i Brendan Gleeson. Wielki budżet, znakomita scenografia i zgrabna reżyseria składają się na wyjątkowe widowisko, które nawet po blisko 15 latach od premiery ogląda się z zapartym tchem.

Mroczne wody, reż. Todd Haynes, TVP 2, godz. 21.05

Adwokat korporacyjny wytacza pozew dotyczący ochrony środowiska przeciwko firmie chemicznej, która posiada długą historię zanieczyszczeń. Biograficzny dramat z Anne Hathaway i Markiem Ruffalo w rolach głównych.