Program TV 3-5 lutego 2023. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 3 lutego:



Player One, reż. Steven Spielberg, TVN, godz. 20



Przyszłość. Młody Wady większość wolnego czasu spędza w wirtualnej rzeczywistości wypełnionej po brzegi rozrywką. To tam poznaje przyjaciół i przeżywa fascynujące przygody. Chłopak pragnie wygrać niezwykły konkurs, którego laureat będzie mógł zostać następcą kreatora tego fikcyjnego świata. Do walki włączają się jednak najlepsi gracze, a nawet całe korporacje. Widowisko sci-fi, w którym pojawiają się postaci z najróżniejszych filmów, do których mógł nawiązać Warner Bros., od kultowego "Lśnienia" Kubricka po Freddy'ego Kruegera z "Koszmaru z ulicy Wiązów".



Van Gogh. U bram wieczności, reż. Julian Schnabel, TVP Kultura, godz. 20



Twórca znakomitego "Motyla i skafandra" tym razem wziął na warsztat biografię legendarnego malarza. Film ukazuje losy Van Gogha od momentu przeprowadzenia się do Arles w Prowansji, gdzie pracuje nad własnym stylem. Tytułową rolę zagrał tutaj nominowany do Oscara Willem Dafoe, a w obsadzie znaleźli się również m.in. Oscar Isaac, Mads Mikkelsen i Niels Arestrup.



Ant-Man i Osa, reż. Peyton Reed, Polsat, godz. 21.05



Druga część przygód złodziejaszka, który został superbohaterem. Tym razem potrafiący przybierać rozmiar mrówki Ant-Man wraz z Osą próbują odkryć tajemnice przeszłości swojego mentora - Hanka Pyma. Akcja filmu poprzedza wydarzenia z "Avengers: Endgame" i ma na tę produkcję bezpośredni wpływ. Tymczasem w lutym na ekranach kin zadebiutuje kolejna odsłona serii: "Ant-Man i Osa: Kwantomania", w którym wielbiciele uniwersum oficjalnie poznają głównego przeciwnika aktualnej fazy filmów Marvela.



Sobota, 4 lutego:



Transporter 3, reż. Olivier Megaton, TV Puls, godz. 20



Propozycja dla wielbicieli mało wymagającego kina akcji i talentu Jasona Stathama. Transporter Frank dostaje kolejne zadanie; musi przewieźć córkę urzędnika z Marsylii do Odessy.



Księgarnia z marzeniami, reż. Isabel Coixet, TVP Kultura, godz. 20



Poruszający dramat na podstawie powieści Penelope Fitzgerald. Florence Green postanawia otworzyć księgarnię w małym angielskim miasteczku, jednak napotyka sprzeciw ze strony wpływowej Violet Gamart. W obsadzie m.in. Emily Mortimer i Patricia Clarkson.



21 mostów, reż. Brian Kirk, TVP 1, godz. 21.30



Zmarły przed kilkoma laty Chadwick Boseman w roli nieznającego litości detektywa Adnrew Davisa, który próbuje ująć morderców ośmiu policjantów. Wraz z poszukiwanymi zostaje zamknięty w odciętym od świata Manhattanie. Na ekranie brylują również Taylor Kitsch, J.K. Simmons i Sienna Miller.



Niedziela, 5 lutego:



Kung Fu Panda 2, reż. Jennifer Yuh Nelson, Polsat, godz. 11.55



Druga część przygód fajtłapowatego pandy, który został mistrzem kung fu. Tym razem Chinom zagraża potężny wojownik, który planuje podbić kraj i zniszczyć sztukę kung-fu. Po i przyjaciele znów jednoczą siły, by stawić czoła przeciwnościom.



Świat w ogniu, reż. Ric Roman Waugh, TVN, godz. 20



Ostatnia odsłona trylogii o losach Mike'a Banninga, który wielokrotnie udowodnił już swoją przydatność w walce z terrorystami. Teraz sam zostaje oskarżony o próbę zamachu na prezydenta USA. Ścigany przez FBI i tajne służby stara się odnaleźć prawdziwych sprawców. Gerard Butler powraca w roli agenta, a w obsadzie znajdują się również m.in. Morgan Freeman i Nick Nolte.



Bliźniak, reż. Ang Lee, TV Puls, godz. 20



Elitarny zabójca zostaje zaatakowany przez młodego mężczyznę, który potrafi przewidzieć każdy jego ruch. Widowisko sci-fi w reżyserii Anga Lee, którego filmy słyną z doskonałej realizacji technicznej. Jego widowiskowe "Życie Pi" zdobyło aż 4 Oscary. W "Bliźniaku" także twórca postawił na technologiczne nowinki, kręcąc całość w 50 klatkach na sekundę, zamiast standardowych 24. Jednak pomimo strony technicznej film z Willem Smithem nie zdobył uznania widzów i krytyków.