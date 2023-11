Program TV na weekend 17-19 listopada. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 17 listopada:



Wonder Woman, reż. Patty Jenkins, TVN, godz. 20



Doceniona przed laty za film "Monster" Patty Jenkins próbuje swoich sił w kinie superbohaterskim. "Wonder Woman" to historia amazońskiej księżniczki, która przybywa do cywilizowanego świata, aby pokonać boga wojny dążącego do zniszczenia ludzkości. Film zdobył uznanie widzów i krytyków, a grana przez Gal Gadot bohaterka powróciła w kolejnych hollywoodzkich produkcjach.



Gorący pościg, reż. Anne Fletcher, TVP 2, godz. 21.45



Komedia akcji z udziałem Reese Witherspoon i Sofii Vergary. Mało ogarnięta policjantka musi eskortować świadka koronnego do sądu. Po drodze czeka je mnóstwo przygód i niebezpieczeństw. Wysokie tempo, sympatyczne postaci i spora dawka humoru.



Venom, reż. Ruben Fleischer, Polsat, godz. 22.10



Kolejna komiksowa propozycja na piątkowy wieczór. Tym razem jest to opowieść ze świata Spider-Mana. Dziennikarz Eddie Brock zostaje zarażony kosmicznym pasożytem. Wkrótce zyskuje ponadprzeciętne zdolności, ale też mroczne i agresywne alter-ego. W rolę główną na ekranie wcielił się popularny Tom Hardy.



Sobota, 18 listopada:



Notting Hill, reż. Roger Michell, TVN, godz. 20



Jeden z największych przebojów brytyjskiego kina romantycznego. To historia rozwiedzionego właściciela księgarni, którego życie zmienia się, gdy do jego sklepu wchodzi sławna aktorka filmowa. Wzruszająca opowieść, która zachwyciła widzów na całym świecie. W filmie niezapomniane kreacje stworzyli Julia Roberts, Hugh Grant i Rhys Ifans.



1917, reż. Sam Mendes, TVP 1, godz. 21.35



Wojenne kino nagrodzone trzema Oscarami. Widowisko opowiada w czasie rzeczywistym historię dwóch żołnierzy, którzy dostają rozkaz przedostania się za linie wroga, aby dostarczyć tajną wiadomość, która pozwoli brytyjskim żołnierzy uniknąć wpadnięcia w śmiertelną pułapkę. Produkcja zrealizowana jest w taki sposób, że wygląda jakby nakręcona została na jednym ujęciu. Całość sprawia wrażenie misternie zaplanowanego i doskonale wyreżyserowanego spektaklu.



Blade: Mroczna trójca, reż. David S. Goyer, TVN Siedem, godz. 22.45



Kolejna część przygód tytułowego Blade'a, czyli "łowcy wampirów". Krwiopijcy postanawiają wskrzesić Draculę, który dał początek ich rasie. W tym samym czasie Blade musi stawić czoła FBI, która próbuje go schwytać. W roli głównej powrócił Wesley Snipes, a na ekranie zobaczymy też Krisa Kristoffersona, Ryana Reynoldsa oraz Jessikę Biel.



Niedziela, 19 listopada:



Król Artur: Legenda miecza, reż. Guy Ritchie, TVN Siedem, godz. 20



Reżyser nowej wersji Sherlocka Holmesa tym razem bierze na warsztat legendę o Królu Arturze i swoim zwyczajem wyraźnie ją odświeża. Młody Artur zdobywa miecz Excalibur i wiedzę na temat swojego królewskiego pochodzenia. Przyłącza się do rebelii, aby pokonać tyrana, który zamordował jego rodziców. W rolach głównych Charlie Hunnam, Jude Law i Dijmon Hounsou.



Król złodziei, reż. James Marsh, TVP 2, godz. 21



Aktorskie legendy: Michael Caine, Michael Gambon, Jim Broadbent czy Tom Courtenay, w kryminalnej opowieści. Byli złodzieje i oszuści po latach odsiadek szykują zuchwały plan rabunku na jedną z największych firm jubilerskich w Londynie



Niezgodna, reż. Neil Burger, TVN, godz. 21.35



Widowisko sci-fi na podstawie prozy Veroniki Roth. W dystopijnym Chicago nastoletnia Beatrice Prior próbuje zmierzyć się z problemami, jakie stawia przed nią społeczeństwo, które dzieli ludzi na podstawie cech charakteru. Nastoletnia Tris zostaje przydzielona do kilku partii i uznana za zagrożenie. Film doczekał się kilku kontynuacji. Rolę główną w serii odgrywa Shailene Woodley.