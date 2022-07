Program TV na weekend 29-31 lipca. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 29 lipca:



Szybko i wściekle, reż. Justin Lin, TVN, godz. 20



TVN ponownie wraca do kultowej serii o nielegalnych wyścigach samochodowych. "Szybko i wściekle" to czwarta odsłona liczącej sobie w tej chwili 9 filmów franczyzy. Dominic i Brian, dzięki informatorowi, przedostają się do grupy dealera i próbują złapać importera heroiny - Braga. Towarzyszą im w tym ich przyjaciele, m.in. Letty i Mia.



Żyj i pozwól umrzeć, reż. Guy Hamilton, TVP 1, godz. 22.30



Pierwszy film o Bondzie z udziałem Rogera Moore'a, który później powtórzył swój występ jeszcze sześciokrotnie. Tym razem Agent OO7 ma wyjaśnić sprawę śmierci kolegów. Podejrzanym jest Mr Big, przestępca powiązany z handlem heroiną i kultem voodoo. W obsadzie znaleźli się także Yaphet Kotto i Jane Seymour znana z serialu "Doktor Quinn".



Złodziejaszki, reż. Hirokazu Koreeda, TVP Kultura, godz. 23.15



Nagrodzony Złotą Palmą na Festiwalu w Cannes dramat o pięcioosobowej rodzinie, która mieszka pod jednym dachem, utrzymując się z dorywczej pracy i drobnych kradzieży. Przybycie bezdomnej dziewczynki zbliża krewnych do siebie. Dzieło Hirokazu Koreedy, wybitnego i wielokrotnie nagradzanego reżysera z Japonii.



Sobota, 30 lipca:



Whitney, reż. Kevin Macdonald, TVP 1, godz. 21.30



Znakomity dokument o historii jednej z najwspanialszych piosenkarek wszech czasów, której kariera sceniczna układała się zdecydowanie lepiej niż życie osobiste. O Whitney Houston opowiadają m.in. jej bliscy i rodzina, a także osoby związane z nią artystycznie, m.in. Kevin Costner, który zagrał wraz z nią w filmie "Bodyguard".



Maczeta zabija, reż. Robert Rodriguez, TV Puls, godz. 22



Propozycja dla miłośników b-klasowego kina i pastiszu. Aktorska śmietanka w produkcji, która z jednej strony wyśmiewa specyfikę filmów akcji znanych z kaset VHS, z drugiej - składa im swoisty hołd. Fabuła? Dwóch psychopatów zagraża całemu światu. Tylko brutalny meksykański agent może zażegnać globalny konflikt.



Predator, reż. Shane Black, Polsat, godz. 23.20



Nowa wersja filmu o kultowym kosmicznym łowcy. Za reżyserię odpowiada Shane Black, który w oryginale wcielił się w jednego z najemników u boku Arnolda Schwarzeneggera. Jego bohater w dziele z 1987 roku słynął z opowiadania sprośnych dowcipów i tym razem, już jako reżyser, Black przemyca do swojego filmu sporo specyficznego humoru. W obsadzie znaleźli się m.in. Boyd Holbrook, Trevante Rhodes i Olivia Munn.



Niedziela, 31 lipca:



Artur i Minimki 3. Dwa światy, reż. Luc Besson, TVP 2, godz. 12.05



W niedzielne południe wielki finał przygody małego Artura, który dwukrotnie już przenosił się do bajkowego świata Minimków. Tym razem jednak to zły Maltazar odwiedza świat ludzi i pragnie przejąć nad nim władzę. Chłopiec wraz z przyjaciółmi będą musieli go powstrzymać.



McImperium, reż. John Lee Hancock, TVP Kultura, godz. 13.45



Hollywoodzka biografia Raya Kroca, założyciela franczyzy McDonald. Film ukazuje drogę inwestora od otwarcia pierwszej restauracji do odniesienia gigantycznego, międzynarodowego sukcesu. W rolę główną wcielił się Michael Keaton.



Goonies, reż. Richard Donner, TVN Siedem, godz. 15.45



Klasyka kina przygodowego dla młodzieży. Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman i inni grają tu grupkę dzieci chcących odnaleźć skarb w podziemiach nieczynnej restauracji. Postanawiają go odnaleźć i posłużyć się nim jako łapówką dla urzędników, którzy chcą odebrać im dom. Niestety przyjdzie im się zmierzyć z groźnymi bandytami.