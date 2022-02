Grupa nastolatków dogoniła kierowcę opla. Wcześniej omal nie doszło do tragedii

Do kolizji doszło w czwartek w nocy na trasie między Rykami a Rososzą. Kierujący oplem jadąc w kierunku Rososzy zaczął zjeżdżać ze swojego pasa ruchu na przeciwległy. Jadąc z naprzeciwka, kierujący skodą chcąc uniknąć zderzenia zjechał na prawe pobocze. Mimo to doszło do otarcia pojazdów i urwania lusterka w skodzie.

Kierowca opla nie zatrzymał się, tylko odjechał. Kierowca skody wraz z dwoma pasażerami pojechali za nim.

– 19-letni mieszkańcy powiatu ryckiego po kilku kilometrach dogonili opla, doprowadzając do zatrzymania pojazdu. Ze sposobu mówienia uciekiniera wywnioskowali, że jest pod wpływem alkoholu. Następnie powiadomili policję – relacjonuje starszy aspirant Agnieszka Marchlak z Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

44-letni mieszkaniec gminy Ryki miał ponad 3 promile alkoholu. Poza tym wyszło na jaw, że ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.