Wielka góra miśków w remizie. Będą je rozdawać, gdzie tylko się da

0 A A

Każdego dnia otrzymujemy kolejne pudełka, kartony, worki pluszaków. Ale dziś przeszło to Nasze najśmielsze oczekiwania. Blisko 150 pluszaków dostarczonych jednego wieczora. Dziękujemy! Jesteście wielcy! Kontynuujemy zbiórkę do ostatniego możliwego misia! - zapowiadają druhowie z Ułęża (fot. OSP Ułęż/Facebook.com)

To już jest prawie jak klęska urodzaju. Druhowie z Ułęża (pow. rycki) postanowili zbierać pluszaki, by móc nimi obdarowywać np. dzieci uczestniczące w wypadkach. Nie przypuszczali, że ich akcja spotka się z aż takim odzewem. Już wiedzą, że tym co zbiorą, będą się dzielić.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować