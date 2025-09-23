Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Cztery medale naszych lekkoatletów na mistrzostwach Polski U16

(fot. AZS UMCS Lublin/facebook)

W weekend do Lublina zjechali najlepsi lekkoatleci w kraju z roczników 2010-2011. Powód? Mistrzostwa Polski do lat 16, czyli Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego. W szranki stanęło ponad 1200 zawodników, a klasyfikację medalową wygrał Wawel Kraków. Przedstawiciele klubów z województwa lubelskiego stawali na podium cztery razy.

Jeżeli chodzi o naszych zawodników, to medale do domu zabrali:

  • Marcel Hubala (Agros Zamość) – srebro w wieloskoku z wynikiem 13,12 metra.
  • Magdalena Olchowska (Unia Hrubieszów) – srebro w biegu na 2000 metrów z czasem 6:32,40.
  • Tomasz Aleksandrowicz (Unia Hrubieszów) – srebro w biegu na 1000 metrów z czasem 2:35,92.
  • Sztafeta 4x100 metrów (AZS UMCS Lublin) w składzie: Maksymilian Śliwiński, Bartosz Kościuk, Wiktor Okapa i Kacper Boryga – brąz z czasem 44,83.

Klasyfikację medalową wygrał Wawel Kraków z dorobkiem pięciu krążków, w tym czterech złotych. Najwyżej sklasyfikowana z naszych ekip była Unia Hrubieszów (dwa srebra) – na 31 miejscu.

Zmagania w Lublinie były rekordowe, bo padło kilka świetnych wyników. Rekordy Polski w kategorii wiekowej U16 poprawili:

Roksana Gałka (WKS Wawel Kraków) – 300 m ppł (42,73), Filip Granas (AZS Łódź) – 600 m (1:21,58), Stanisław Głogowski (MUKS Park Zduńska Wola) – wieloskok (13,95), Roksana Wójciak (WKS Wawel Kraków) – 80 m ppł (11,27), sztafeta 4x100 metrów kobiet WKS Wawel Kraków (Kania, Wójciak, Gałka, Dutka-Wołoch – 47,97) oraz sztafeta 4x100 m mężczyzn KS Stal LA Ostrów Wielkopolski (Nowak J., Nowak D., Kałużny, Rachuta – 43,20)

Czytaj więcej o:
lekkoatletyka Agros Zamość Unia Hrubieszów AZS UMCS Lublin

