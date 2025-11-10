Hymn, defilada, bieg i koncert – Chełm w biało-czerwonych barwach

Obchody rozpoczną się o godzinie 9:00 w Bazylice pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, gdzie odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą, by złożyć wieńce pod Mauzoleum na Górze Chełmskiej – miejscu pamięci o tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę.

Następnie, o 10:30, serce uroczystości przeniesie się na Plac im. dr. Edwarda Łuczkowskiego. Tam odbędzie się główna część obchodów, podczas której mieszkańcy usłyszą hejnał miasta Chełm, zobaczą podniesienie flagi państwowej na maszt i wspólnie odśpiewają hymn narodowy. W programie znalazły się również Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości i defilada wojskowa.

To jednak nie koniec wydarzeń. Punktualnie o 11:11 ruszy IX Chełmski Bieg Niepodległości. Start na ul. Lwowskiej 21 (deptak). Biegacze, ubrani w biało-czerwone barwy, uczczą święto w sportowym stylu – pokazując, że patriotyzm może mieć też nowoczesną, radosną formę.

Na finał dnia Chełmski Dom Kultury zaprasza na Koncert Pieśni i Piosenek Patriotycznych „Niepodległa”. Wydarzenie rozpocznie się o 18:00 i – jak co roku – wypełni salę dźwiękami utworów, które budzą dumę i wzruszenie.

11 listopada Chełm będzie świętował razem – na ulicach, w świątyni i w domach kultury. To dzień, w którym miasto przypomina, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią pamiętać, świętować ją i przekazywać dalej – z serca do serca.