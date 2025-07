Dynamo Kijów o Ligę Mistrzów zagra w Lublinie. Ruszyła sprzedaż biletów na pierwszy mecz

Pierwszym rywalem Dynama będzie drużyna z Malty – Hamrun Spartans FC. Co ciekawe, ten zespół w pierwszej rundzie przegrał na dzień dobry z Żalgirisem Wilno 0:2. W rewanżu zdołał odrobić straty, doprowadzić do rzutów karnych, a w nich niespodziewanie wyeliminował litewski klub po wygranej... 11:10.

Pierwszy mecz w tej parze zaplanowano na wtorek, 22 lipca (godz. 19). Rewanż odbędzie się tydzień później na stadionie w Lublinie. Dzisiaj ruszyła sprzedaż biletów na to spotkanie. Najtańsze wejściówki można kupić za 49 zł. Ceny pozostałych wahają się od 62 zł do 89 zł, w zależności od trybuny. Najdroższe, na trybunę VIP kosztują za to 600 zł. Bilety można znaleźć TUTAJ.

Jeżeli mistrz Ukrainy pokona pierwszą przeszkodę, to w ramach trzeciej rundy zmierzy się ze zwycięzcą pary: Pafos FC/Maccabi Tel Awiw. Pierwszy z klubów to mistrz Cypru, a drugi okazał się najlepszy w Izraelu. Spotkania trzeciej rundy będą rozgrywane w dniach: 5-6 sierpnia oraz 12-13 sierpnia. Losowanie ostatniej, czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów odbędzie się 4 sierpnia.

W poprzednim sezonie ekipa z Kijowa również rozgrywała swoje mecze w Lublinie, ale tylko w eliminacjach Ligi Mistrzów. Mimo całkiem niezłych rywali, jak: Partizan Belgrad, Rangers FC oraz Red Bull Salzburg, to spotkania nie cieszyły się wielkim uznaniem kibiców. Później Dynamo przeniosło się do Hamburga, gdzie grało w Lidze Europy.