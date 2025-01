Australian Open. Hubert Hurkacz z awansem do drugiej rundy

Po zakupach na fitness. Nowoczesny klub Xtreme Fitness Gyms w Parku Handlowym Tomasovia

Już wiosną 2025 roku Tomaszów Lubelski zyska przestrzeń, która ma szansę stać się miejscem codziennych spotkań pasjonatów sportu i zdrowego stylu życia. W Parku Handlowym Tomasovia, jedynym takim w mieście otworzy się nowoczesny klub fitness Xtreme Fitness Gyms – koncept, który od lat zdobywa serca Polaków, oferując wyjątkowe podejście do aktywności fizycznej. Nowa siłownia będzie zajmowała aż 600 metrów kwadratowych, co czyni ją jednym z największych tego typu obiektów w regionie. Oficjalne otwarcie planowane jest na przełom marca i kwietnia, co oznacza, że mieszkańcy miasta mogą szykować się na aktywny start wiosny