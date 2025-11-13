Spotkanie z Iloną Wiśniewską w Lublinie. Reporterka opowie o swojej nowej książce

Pretekstem do rozmowy będzie najnowsza książka autorki – „Hjem. Na północnych wyspach” (2025), w której Wiśniewska przygląda się życiu w surowym, fascynującym świecie północy. Reporterka oddaje głos mieszkańcom Tromsø i okolic – ludziom żyjącym na geograficznych i egzystencjalnych rubieżach świata.

Podczas spotkania poruszony zostanie m.in. temat tego, czym jest „dom” w czasach nieustannego ruchu, jak wygląda codzienność w Arktyce, a także jak przebiegał proces powstawania książki. Nie zabraknie też rozmowy o globalnych zmianach, które wpływają na życie w dalekiej Północy – w miejscu, gdzie spotykają się turyści, migranci i ptaki.

Po rozmowie przewidziany jest czas na pytania publiczności i podpisywanie książek. Na uczestników czekają również miłe niespodzianki.

Wydarzenie odbędzie się 13 listopada (czwartek) o godz. 17:15 w auli im. prof. Eugeniusza Romera na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (al. Kraśnicka 2D w Lublinie). Wstęp jest wolny.

O autorce

Ilona Wiśniewska (ur. 1981) – reporterka i fotografka, współpracuje z „Dwutygodnikiem”, „Polityką” i „Dużym Formatem”. Autorka cenionych książek reporterskich i opowieści dla dzieci. Laureatka m.in. nagrody w konkursie Travelery, Kryształowej Karty Polskiego Reportażu, Grand Press w kategorii Książka Reporterska Roku. Jej twórczość była wielokrotnie nominowana do Nagrody Literackiej Nike, Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz Nagrody im. Beaty Pawlak. W 2023 roku otrzymała Złotą Sowę – wyróżnienie Klubu Inteligencji Polskiej w Wiedniu za propagowanie polskiej kultury za granicą.