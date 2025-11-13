Lubelskie hospicjum wyróżnione na ogólnopolskiej gali

Gala odbyła się w środę wieczorem w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. W tym roku kapituła oraz internauci wyróżnili w sumie 27 osób, firm i instytucji, które w ostatnich miesiącach w wyjątkowy sposób promowały historię Polski, wspierały bohaterów przeszłości i angażowały się społecznie.

Lubelskie Hospicjum im. Małego Księcia zostało docenione za wieloletnią działalność niosącą realną pomoc dzieciom i ich rodzinom oraz za pielęgnowanie wartości humanizmu, solidarności i troski o drugiego człowieka.

– Ta nagroda to symboliczny ukłon w stronę wszystkich, którzy na co dzień z ogromnym sercem pomagają najmłodszym pacjentom. W Lublinie słowo „bohaterstwo” ma bardzo praktyczny wymiar – podkreślają organizatorzy konkursu.

Nagrody BohaterON im. Powstańców Warszawskich przyznawane są od siedmiu lat przez organizatorów kampanii BohaterON – włącz historię!. Wyróżnienia trafiają do osób i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do popularyzowania wiedzy o historii Polski z lat 1918–1989 oraz kształtują współczesne postawy patriotyczne.

W tym roku Nagrodę Specjalną otrzymała aktorka Magdalena Różczka – za działalność na rzecz pamięci o Powstańcach Warszawskich i założenie Fundacji „Ukochani”, wspierającej dzieci w potrzebie.

Gala zakończyła się koncertem „Wołam Cię po imieniu”, w którym wystąpili m.in. Renata Przemyk, Halina Mlynkova, Julia Pietrucha, Tomasz Organek i Monika Kowalczyk – pochodząca z Lublina wokalistka, która również oddała hołd bohaterom Powstania Warszawskiego.