Aleksandra Mirosław ustanowiła nowy rekord świata podczas Pucharu Europy w Tarnowie

To kolejny bardzo dobry występ lublinianki. Już podczas rozegranych w połowie marca w Lublinie mistrzostw Polski zawodniczka Klubu Wspinaczkowego Kotłownia zaprezentowała wysoką formę zostając mistrzynią kraju. W wyścigu finałowym 15-metrową ściankę pokonała w czasie 6,39 sekundy, co było najlepszym wynikiem na świecie. Ten rezultat nie został jednak uznany za oficjalny nowy rekord globu. Powód? Zawody mistrzostw Polski nie były organizowane pod szyldem Międzynarodowej Federacji Wspinaczki Sportowej (IFCS).

Na nowy rekord świata utalentowana lublinianka czekała trzy tygodnie. Puchar Europy w Tarnowie już zyskał aprobatę IFCS i rezultat naszej zawodniczki jest nowym wynikiem globu. To już kolejny najlepszy rezultat Mirosław na świcie. Poprzedni, jak i wiele wcześniejszych, należał do niej. Do 1 kwietnia obowiązywał wynik 6,53 sekundy. Ustanowiony został podczas Pucharu Świata w Salt Lake City, w 2022.

Podium Pucharu Europy podczas zawodów w Tarnowie zdominowane zostało przez reprezentantki Polski. Poza Mirosław medale wywalczyły siostry bliźniaczki Kałuckie. Drugie miejsce zajęła Natalia, a na najniższym stopniu stanęła Aleksandra. Czwarta była Patrycja Chudziak.

W rywalizacji mężczyzn bezkonkurencyjny był Marcin Dziemski. Drugi w klasyfikacji był Hrihorij Ilczyszyn z Ukrainy, a trzeci Francuz Mawem Bassa.

W tym roku najważniejszym wydarzeniem dla zawodniczki KW Kotłownia Lublin będą mistrzostwa świata w Bernie, Szwajcarii. Na tej imprezie będzie możliwość zdobycia kwalifikacji olimpijskiej Paryż 2024. - To będzie moja godzina zero - podkreśla zawodniczka KW Kotłownia Lublin.