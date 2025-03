MMA. W sobotę w Kraśniku odbędzie się gala Thunderstrike Fight League 33

To wielkie osiągnięcie Jacka Sarny i jego ekipy. Wizyta na antenie Polsatu Sport Fight, jak i ogólnodostępnego Super Polsatu jest olbrzymim wydarzeniem i wynosi TFL na jeszcze wyższą półkę. Nie ma jednak obaw, że pochodząca z naszego regionu organizacja zawiedzie – TFL to już uznana marka na ogólnopolskiej scenie MMA.

Karta walk przygotowana na imprezę w Kraśniku zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Walką wieczoru będzie pojedynek Jarki Grajo z Mateuszem Golą. Ten drugi będzie faworytem tego pojedynku. Doświadczony radomianin ma w swoim zawodowym rekordzie pięć zwycięstw i pięć porażek. Trzeba mu jednak oddać, że ulegał mocnym przeciwnikom, jak chociażby Brazylijczyk Guilherme Cadena czy Michał Oleksiejczuk.

Tuż przed walką wieczoru w klatce swoje umiejętności zaprezentują Rusłan Mamadov i Marcin Maliszewski. „Potwór z Azerbejdżanu” jak określany jest Mamadov to jedna z gwiazd azerskiego MMA. Na swoim koncie ma aż 13 zawodowych zwycięstw. Ostatnio jednak był w gorszej formie przegrywając trzy kolejne pojedynki. W końcówce poprzedniego roku jednak odniósł w końcu sukces pokonując w Kijowie Sergieja Zaichenkę. Maleszewski ma za sobą także trudny okres. Pochodzący z Knurowa zawodnik w latach 2022-2023 notował same porażki. W 2024 r. stoczył jednak jeden pojedynek, który wygrał. Pokonanie przeciętnego Izotalli Armaniego nie przynosi wielkiej chluby, ale może być dobrym prognostykiem na przyszłość.

Miejscowi kibice na pewno czekają z niecierpliwością na Damiana Cieślika. Kraśniczanin już rok temu występował na gali TFL 29, ale wówczas przegrał z Rafaelem Hudsonem. Teraz ponownie będzie rywalizował w pięściarskiej formule, a jego przeciwnikiem będzie Michał Orzeł.

- Bardzo cieszę się, że po raz kolejny organizacja TFL, została obdarzona zaufaniem przez Miasto Kraśnik. Rok temu po kilku latach przerwy, dzięki pomocy Miasta Kraśnik, wróciliśmy do swojego domu, za co jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę do wspólnego sukcesu. Obecny burmistrz kontynuuje sportowy projekt, który zdobył uznanie mieszkańców naszego miasta. Urodziłem się w Kraśniku i promocja mojego miasta oraz Lubelszczyzny jest dla mnie sprawą ambicjonalną oraz ważną. Impreza po raz pierwszy w historii organizacji będzie transmitowana na antenach Polsatu co jest dla nas podwójną mobilizacją do przygotowania czegoś specjalnego. Zależy mi aby promocja miasta przez sport na stałe wpisała się w politykę Kraśnika oraz miast partnerskich organizacji TFL. Dzień Kobiet będzie wyjątkowy, więc już teraz zapraszam Wszystkich znajomych i przyjaciół z Kraśnika na galę –zapowiada Jacek Sarna na profilu instagramowym TFL.

Impreza rozpocznie się o godz. 17 w hali sportowej przy ul. Urzędowskiej. Transmisja telewizyjna ruszy o godz. 19.