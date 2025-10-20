Edach Budowlani Lublin wskoczyli na czwarte miejsce w tabeli

(fot. EDACH BUDOWLANI LUBLIN)
Edach Budowlani Lublin pokonali na wyjeździe Budmex Rugby Białystok. Była to czwarta wygrana lublinian w sezonie
Już po pierwszej połowie lublinianie pewnie prowadzili różnicą 12 punktów. Po zmianie stron przyjezdni kontynuowali swoją grę. Bardziej doświadczeni rugbyści Edach Budowlanych kontrolowali wydarzenia na boisku.
Budmex Rugby Białystok - Edach Budowlani Lublin 21:33 (7:19)
Punkty dla drużyny z Białegostoku: Josue Zachaire Vazquez 6, Fecundo Santiago Ygel 5, Aleksander Yakutovich 5, Sebastian Śliwowski 5.
Punkty dla Edach Budowlanych: James Andrew Kearns 13, Percy Quirione Majiedt 10, Gerhard Thirion 5, Michał Pietrkiewicz 5.
Żółte kartki: Partyk Romanowski (Białystok), Oskar Rudziński, James Andrew Kearns (obaj Edach Budowlani).
Pozostałe wyniki: AZS AWF Warszawa - Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk 15:13 (7:13) * Awenta Pogoń Siedlce - Budowlani WizjaMed Łódź 22:0 (10:0) * Energa Ogniwo Sopot - Life Style Catering RC Arka Gdynia 45:29 (26:15) * ORLEN Orkan Sochaczew - RzKS Juvenia Kraków 75:28 (42:17).
1.Ogniwo 6 26 270-93
2.Orkan 6 25 366-98
3.Pogoń 6 23 220-75
4.Lublin 6 18 177-148
5.Łódź 6 16 308-125
6.Arka 6 15 191-224
7.Juvenia 6 12 179-208
8.Lechia 6 6 95-222
9.Warszawa 6 3 63-351
10.Białystok 6 0 71-396