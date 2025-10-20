Najmłodsi mieszkańcy będą zadowoleni. Ale muszą poczekać do września

To już półmetek. W Łukowie powstaje nowe miejskie przedszkole i żłobek. Otwarcie zaplanowano we wrześniu przyszłego roku.
Budowa trwa od kilku miesięcy, a w środę wmurowano akt erekcyjny. Kompleks przy ulicy Ostrobramskiej w sąsiedztwie nowych bloków pomieści 48 maluchów w żłobku i setkę dzieci w przedszkolu. Obecnie wewnątrz dwukondygnacyjnego obiektu trwają prace przy instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej oraz centralnego ogrzewania. A na zewnątrz roboty związane z izolacją cieplną ścian. Na parterze znajdzie się żłobek, a na piętrze przedszkole. Poza tym, powstanie plac zabaw.
Wszystko kosztuje ponad 9,7 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel środki z programu „Aktywny Maluch”. Za inwestycję odpowiada firma Mal - Pol Budownictwo z Siedlec.