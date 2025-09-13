Pierwsze zwycięstwo Edach Budowlanych Lublin

Spotkanie rozpoczęło się bardzo źle dla lublinian. Już w czwartej minucie gospodarze objęli prowadzenie 5:0. Na szczęście, nie udało się im podwyższyć. Po chwilowym zaskoczeniu gości gra się wyrównała. Efektem były pierwsze punkty dla przyjezdnych, które w 16 minucie z rzutu karnego zdobył Saba Nikolashvii. Ten sam zawodnik dwie minuty później wykorzystał kolejny rzut karny (6:5 dla Edach Budowlanych).

Odpowiedź łodzian była natychmiastowa. Po błędach w obronie w 20 minucie przyłożenie wykonał Vakapuna (10:6). Nie udało się podwyższyć, ale minutę później Michał Łaszcz wykorzystał błąd lublinian w środku pola i zdobył kolejne pięć punktów. Przyłożenie zostało podwyższone i goście przegrywali już 6:17. W 25 minucie pierwsze przyłożenie wykonali przyjezdni - Saba Nikolashvili, który też podwyższył (17:13).

Na kolejne przyłożenie gospodarze czekali do 37 minuty, kiedy wygrali aut i po raz czwarty zanieśli piłkę na pole punktowe lublinian (22:13). Minutę później Nikolashvili wykorzystał kolejny rzut karny zmniejszając straty (22:16).

Po zmianie stron goście dążyli do zmiany niekorzystnego wyniku. W 48 minucie kolejnego karnego wykorzystał Nikolashvili (22:19). Szybko wznowiona gra po rzucie karnym zakończyła się przyłożeniem Jakuba Bobruka i objęciem prowadzenia w 59 minucie (24:22). Niestety nie udało się podwyższyć.

Do końca wynik nie uległ zmianie. Goście grali dobrze młynem, mądrze się bronili. Po dwóch porażkach, z Arką Gdynia i Juvenią Kraków, lublinianie odnieśli pierwsze ligowe zwycięstwo.

WizjaMed Budowlani Łódź - Edach Budowlani Lublin 22:24 (22:16)

Punkty dla Łodzi: Michał Łaszcz (10), Siaosi Vakapuna (5), Fagu Malloy (5), Lucas Niedzwiecki (2).

Punkty dla Lublina: Saba Nikolashvili (19), Jakub Bobruk (5).