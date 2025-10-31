Trener PGE Startu Lublin: Czasami porażka różnicą 20 punktów boli mniej niż minimalna przegrana

Jak oceni pan środowy mecz z UCAM Murcia?

– Zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę i bardzo słabą drugą. W koszykówkę gra się przez 40 minut. Nie potrafiliśmy odpowiedzieć na intensywność gry narzuconą przez Murcię. Póki mieliśmy siły, to utrzymywaliśmy się w meczu. Czwarta kwarta była jednak bardzo słaba w naszym wykonaniu. Szkoda, bo w pierwszej połowie graliśmy naprawdę dobrze. W trzeciej kwarcie jeszcze była nadzieja, że jesteśmy w stanie powalczyć o dobry wynik. Czwarta odsłona była jednak bardzo zła.

O co ma pan największe pretensje do swoich podopiecznych?

– Nie mogę mieć pretensji o to, że w Murcii grają dużo lepsi zawodnicy. Pewnie mogliśmy ich lepiej atakować i trafiać rzuty, które wydawały się pewne. Oni jednak doprowadzali do pewnych sytuacji całkiem świadomie. Niecelne rzuty spod kosza i nasze straty napędzały zespół rywali.

Ta porażka mocno utrudnia wam kwestię wyjścia z grupy...

– Wiemy, że Murcia na wyjazdy wybiera sobie kogo ma zostawić z zagranicznych zawodników w domu. Murcia w weekend ograła euroligowy zespół w swojej lidze. Chciałbym, abyśmy grali tak, jak Hiszpanie, ale oni mają zupełnie inną głębie składu. Ciężko jest więc nas nawet porównywać.

Rytm grania dwóch meczów w tygodniu zostanie utrzymany, bo w niedzielę mierzycie się w Orlen Basket Lidze z Tasomix Stalą Ostrów Wielkopolski...

– Wiedzieliśmy, że grając w europejskich pucharach będziemy mieli ciężki okres. Zdawaliśmy sobie jednak sprawę, na co się piszemy i będziemy walczyć do samego końca o jak najlepszy wynik zarówno w europejskich pucharach, jak i Orlen Basket Lidze.

Czy dwie wysokie porażki mogą mieć negatywny wpływa na zespół?

– W koszykówce różnica, jaką się przegrywa mecz ma rzadko istotne znaczenie. Myślę, że pod względem mentalnym te dwie porażki też nie mają większego znaczenia. Czasami porażka różnicą ponad 20 punktów boli mniej niż przegrana punktem. Tak, jak chociażby nasza porażka w Bułgarii, która długo nas bolała.

Jak będziecie się przygotowywać do niedzielnego spotkania?

– Tak, jak do każdego innego meczu. Musimy też zadbać o wypoczynek. Chcemy pokazać się w niedzielne południe z jak najlepszej strony.

Czas na Stal

Mecz z Tasomix Stalą Ostrów Wielkopolski odbędzie się w niedzielę w hali Globus. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godz. 12.30. Bezpośrednią transmisję z Lublina przeprowadzi Polsat Sport. Faworytem tego spotkania są gospodarze. Stal, która w lecie była targana problemami natury organizacyjnej, fatalnie zaczęła sezon i z kompletem porażek zamyka ligową tabelę.