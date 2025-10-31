70-latka straciła ponad 100 tysięcy złotych. Zainwestowała w fałszywą ofertę z Internetu

Zaczęło się niewinnie – seniorka na jednym z portali społecznościowych natrafiła na reklamę inwestycji dla seniorów, gwarantującą szybkie pomnożenie oszczędności. Wypełniła formularz kontaktowy, podając swoje dane i numer telefonu. Wkrótce zadzwonił do niej rzekomy doradca finansowy, który przekonał ją do przelania pierwszych 400 złotych „na rozpoczęcie inwestycji”.

Po chwili z kobietą skontaktował się kolejny mężczyzna, przedstawiający się jako makler giełdowy. Polecił jej zainstalowanie aplikacji AnyDesk, która – jak twierdził – miała pomóc w zarządzaniu inwestycją. W rzeczywistości program umożliwił przestępcy przejęcie zdalnej kontroli nad telefonem seniorki.

W kolejnych dniach kobieta, całkowicie ufając „maklerowi”, wykonywała kolejne przelewy na wskazane konta. Gdy odmówiła dalszych wpłat, została zastraszona. Dopiero wtedy zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Sprawę zgłosiła policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim, którzy prowadzą obecnie postępowanie w tej sprawie.

Policja ostrzega

To kolejny przypadek oszustwa „na inwestycje”, w którym przestępcy wykorzystują fałszywe reklamy i profesjonalnie wyglądające strony internetowe, często powołując się na znane marki lub osoby publiczne. Ich celem jest jedno – zdobycie zaufania ofiar i przejęcie ich oszczędności.

Policjanci apelują o ostrożność przy podejmowaniu decyzji finansowych: