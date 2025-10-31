Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?

Jaka pogoda czeka nas w świąteczny weekend? Szczegóły zna nasza pogodynka.
Piątek, 31 listopada
Chłodno, temperatura 1–4°C. Niebo miejscami z przejaśnieniami, bez opadów. Wiatr słaby, z południa i południowego wschodu, 2–3 m/s.
Dużo słońca i coraz cieplej – temperatura wzrośnie do 11–12°C. Wiatr łagodny, z południowego wschodu, 3–4 m/s.
Bez opadów, częściowe zachmurzenie. Temperatura 8–9°C, wiatr umiarkowany, z południa, 4 m/s.
Sobota, 1 listopada
Bez opadów, temperatura 8–9°C. Wiatr łagodny, z południa.
Ciepło i sucho – temperatura wzrośnie do 15–16°C. Przewaga chmur, ale z krótkimi przebłyskami słońca. Wiatr południowy, 3–4 m/s.
Pochmurno, bez deszczu. Temperatura około 11°C, wiatr z południowego zachodu, 3–4 m/s.
Niedziela, 2 listopada
Zachmurzenie duże, temperatura 10–11°C. Wiatr umiarkowany, z południa.
Stopniowe ocieplenie – około 14–15°C, wiatr z południa, 4 m/s.
Najcieplejszy moment weekendu – do 16°C. Niebo głównie zachmurzone, bez opadów.
Bez opadów, temperatura około 11°C. Wiatr łagodny, z południowego zachodu.
Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, z kierunków południowych. To spokojny, jesienny weekend – w sam raz na rodzinne odwiedziny na cmentarzach, ale pamiętajmy o bezpieczeństwie na drogach i ograniczonej widoczności o zmierzchu.